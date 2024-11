Cine Líbero Luxardo recebe 10ª edição do Festival Amazônia FIDOC com foco na luta pela floresta

O Cine Líbero Luxardo recebe o 10º Festival Amazônia FIDOC 2024. O evento promove sessões e mesas de debate, a partir desta quinta-feira (21), às 16h, e ocorrerá até o dia 26 de novembro. O evento é aberto ao público.

Esse ano tem como tema “O Cinema de Todas as Amazônia na Luta pela Floresta em Pé”, trazendo uma programação rica e diversificada, celebrando o cinema produzido nos oito países da Pan-Amazônia.

Acompanhe a programação

Dia 21 – O cinema da FCP recebe a mesa ‘Produção Indígena Contemporânea’ com Davi Kopenawa, Célia Maracajá, Porakê Munduruku, Angela Gomes e com a mediação de Zienhe Castro, a partir das 16h. Às 17h, Melissa Barbery mediará a mesa ‘Experiências em Educação e Cinema’. De 18h às 22h30, o Líbero recebe uma mostra competitiva com os filmes: Cabana (com exibição em libras), ‘Eu, Nirvana’ e Terruá Pará.

Dia 22 – Mostra primeiro olhar, de 10h às 12h, com ‘Causos Daqui’, ‘Narrativas de Fim do Mundo’, ‘Nossa Vida Como Ela É’, ‘corredor Cultural – Mulheres da Terra Firme’, Cine Garagem, ‘Arari’, ‘Vila da Água Boa’, ‘Ilha da Sapa’, ‘Negra Vaqueira’, Festival do Açaí da Ilha do Jutuba, ‘Filha da Cobra Grande’. Às 16h, será apresentado o estudo de caso do longa de ficção “Flashdance TF”. A partir das 18 são apresentados ‘João de Una Tem um Boi’, ‘Feito o Vento’, ‘De tudo um pouco sabia costurar’, ‘Dona Beatriz Ñsîmba Vita’, ‘O Baralho da Noites’,nas sessões da mostra competitiva do AFIDOC.

Dia 23 – Às 17h, o Líbero Luxardo recebe a estreia do filme Panela Histórica, já às 18h, a mostra competitiva AFIDOC exibe ‘Pisca-Pisca’, ‘A Menina e o Pote’, ‘O Sonho de Clarice’, ‘Mopái Pjuta Ãkakje’y – A Roça e os Alimentos Myky’, ‘Cacica – A Força da Mulher Xavante’ e ‘Escute: A Terra Foi Rasgada’.

Dia 24 – Começa a Mostra Competitiva a partir das 19h começa com: A Menos Que Dancemos; O Medo Tá Foda, Chica, Compositores da Ilha, Mistérios de Nixipae. Já às 20h tem Luthier; Ri,Bola; Tempestade em Regina; Pálido Ponto Vermelho (Exibição com legendas descritivas) e Mariposa de Papel.

Dia 25 – de 16h às 18h, a mesa ‘Olhar Amazônica: A Produção de Vídeoclipe e Videoarte, mediada por Lucas Negrão, com Danielle Fonseca, Nay Jinkings, Lucas Escócio e Marcelo Damaso. A partir 18h, a mostra competitiva AFIDOC exibe ‘Sangria’, ‘Uma Mulher Comum’, ‘A Ilusão da Abundância’,’Dona Taquariana’, ‘Uma Cabocla Brasileira’ (Com legendas descritivas); ‘Circuloativo e Tesouro de Natterer’.

Dia 26 haverá master class com a cineasta Maya Da-Rin que abordará questões de estrutura narrativa e roteiro que guiam o seu processo criativo, dando ênfase na preparação e construção das cenas, com destaque para seu longa de ficção “febre”, mas também citando outras produções suas como “margens” e “terras”.

