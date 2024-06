Círio 2024: Imagem Peregrina passa o final de semana nas paróquias da Região Episcopal do Coração Eucarístico de Jesus

Neste final de semana, dias 15 e 16 de junho, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré estará em diversas paróquias de Belém, nos bairros do Bengui, Catalina, Mangueirão, Sideral, Tenoné, Una Cabanagem, Satélite e parte do Coqueiro, que compõem a região Coração Eucarístico de Jesus.

A visita inicia no sábado, dia 15 de junho, na paróquia Coração Eucarístico de Jesus, na avenida Independência, a partir das 7h, seguindo para a paróquia São Clemente, no Bengui, às 9h. O encerramento do dia ocorre com missa e pernoite na paróquia Santo Antônio de Pádua, a partir das 19h, na avenida Mário Covas. No domingo, dia 16, a programação inicia às 7h na paróquia Arcanjo São Miguel, no Una, retornando para a Basílica Santuário às 19h30.

A região episcopal Coração Eucarístico de Jesus tem como vigário o padre Humberto Paiva Brito e é composta por 13 paróquias, sendo elas a Paróquia-Santuário Nossa Senhora do Bom Remédio, no Satélite; Paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz, no Bengui; Paróquia Santa Edwiges, no conjunto Panorama XXI; Paróquia Santa Luzia do Bom Futuro, na Cabanagem; Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, no Tenoné; Paróquia Santo Antônio de Pádua, no Coqueiro; Paróquia Arcanjo São Miguel, no Una; Paróquia Coração Eucarístico de Jesus, no Mangueirão; Paróquia Natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo, no Sideral; Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, no 40 Horas; Paróquia São José de Anchieta, no Maguari; Paróquia Cristo Redentor, no Conjunto Jardim Europa, e Paróquia São Clemente, no Bengui.

PROGRAMAÇÃO

DIA 15/06 – SÁBADO

Santa Luzia do Bom Futuro (entrada ao lado do Líder Independência) – 15h às 17h

Cristo Redentor (Mário Covas, Jardim Europa) – 17h às 19h

Santo Antônio de Pádua (Mário Covas com Hélio Gueiros) – 19h às 21h

DIA 16/06 – DOMINGO

Arcanjo São Miguel (Una) – 7h às 9h

Natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo (Sideral) – 9h às 11h

Nossa Senhora de Lourdes (40 horas) – 11h às 13h

Nossa senhora do Bom Remédio (Satélite) – 13h às 15h

São José de Anchieta (Maguari) – 15h às 17h

Santa Terezinha do Menino Jesus (Tenoné) – 17h às 19h

Próximas visitas da Imagem Peregrina às regiões episcopais:

31 de agosto e 01 de setembro – 5ª visita – Região São Vicente de Paulo

03 e 04 de outubro – 6ª visita – Região Nossa Senhora do Ó

05 de outubro – 7ª visita – Região Menino Deus

23 e 24 de novembro – 8ª visita – Região de Santa Cruz

CÍRIO 2024

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém.

Até o momento, a Festa de Nazaré tem como patrocinador master o Banpará e patrocínio de Alubar, Belágua, Belém Bioenergia Brasil, Cresol, Econômico Comércio de Alimentos, Equatorial Energia, GAV Resorts, Gráfica Miriti, Grupo Mônaco, Guamá Resíduos, Hospital Porto Dias, ITA Center Park, Hydro, Reinafarma, Uniesamaz, Unimed e Tramontina. Como apoiadores master Alucar, Bagliolli Dammski Bulhões e Costa Advogados, CN Produções e Jefferson. E mais 67 apoiadores.

Imagem: Salim Wariss – Ascom GNSN