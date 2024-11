Clube do Remo terá comando de técnico paulista no Campeonato Adulto de Basquete

Daniel Abrão Wattfy, 58 anos, natural de Franca-SP, foi confirmado como técnico de basquete do time adulto do Clube do Remo na presente temporada.

A confirmação veio pela palavra do diretor Paulo Sérgio, há anos colaborando com a modalidade azulina.

Wattfy tem um extenso currículo em clubes brasileiros. Trabalhando pelo Sesi Franca Basquete foi campeão Paulista de 2000. Foi campeão adulto, Pan-Americano de Clubes (1993, 1994, 1997 e 1999), Brasileiro (1992,1997, 1998, 1999) e Paulista (1992, 1997).

O técnico paulista estava trabalhando no Praia Clube de Minas Gerais.

O Club do Remo, campeão paraense de 2023, vai competir com uma equipe regional. A diretoria de basquete optou por valorizar os jogadores locais. (Colaborou Braz Chucre/Ronabar)

Imagem: Divulgação