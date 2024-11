Com apoio do Governo do Pará, Remo conquista a Taça Brasil de Futsal Sub-20, em Recife

Com o apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), o time de futsal do Clube do Remo sagrou-se campeão da Taça Brasil sub-20, ao vencer de virada o time do Brasília–DF, por 2 a 1 no último sábado, 02. Os gols do título foram anotados por Alê Silva e Cayna Silva. A final foi realizada no Ginásio Santos Dumont, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife–PE, pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS).

O secretário titular da Seel, Cássio Andrade, recebeu na Secretaria de Esporte o time campeão que veio agradecer o apoio do Governo do Estado, por meio da Seel. “É uma emoção imensa ver que o nosso trabalho vem dando resultado positivamente a milhares de atletas no nosso estado. Nós do Governo, por meio da Seel, parabenizamos a todos por essa linda conquista. E recebê-los aqui, me enche de orgulho! O nosso trabalho é na valorização, no desenvolvimento social, educacional, no fomento do esporte paraense”, disse o secretário.

O time do Remo, além de conquistar o título da competição, teve o melhor técnico da Taça Brasil, Carlinhos Rezende, o craque do campeonato, o ala Danilo Gomes e o craque da final, o ala Caynã Silva, o trio escolhido pela CBFS. Com a conquista do brasileiro, o time do Remo volta o foco aos treinos visando a temporada de 2025, onde está garantido na Taça Brasil Sub-20.

O técnico do time azulino, Carlinhos Rezende, destaca a conquista histórica para o Estado do Pará. “Essa importante conquista não foi só para o nosso clube, e sim para nosso Estado. É a primeira vez que um Clube do Pará conquista um título nacional da divisão especial do futsal. Ou seja, entre os melhores, a gente foi o melhor”, disse o técnico.

O técnico ainda ressaltou o apoio da Seel. “O apoio da Secretaria foi de extrema importância nessa nossa viagem, acredito que se não tivesse o apoio da Seel, a gente nem estaria na competição, nem teria viajado, mas com esse apoio do Governo do Pará, a gente conseguiu viajar e conquistar esse título histórico para o nosso Estado”, concluiu.

Texto e imagem: Jessé Lima/Ascom Seel