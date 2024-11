Hemopa e Ophir Loyola fazem campanha de doação de sangue para oncológicos

A Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa), em parceria com o Hospital Ophir Loyola, realizou uma campanha de doação de sangue como parte da Gincana Solidária, na quinta-feira (7) e sexta-feira (8). A ação objetivou garantir o abastecimento dos estoques de sangue para pacientes oncológicos que necessitam de transfusões regulares e para pacientes de todo o Pará. O resultado superou as expectativas, com 227 comparecimentos e a coleta de 175 bolsas de sangue.

O presidente da Fundação Hemopa, Paulo Bezerra, ressaltou a relevância da colaboração entre as instituições. “Essa parceria é vital para conscientizar a importância da doação. O Hospital Ophir Loyola possui uma Agência Transfusional que necessita estar sempre abastecida para atender suas demandas, especialmente para pacientes oncológicos. Essas campanhas fazem toda a diferença”, enfatizou Paulo.

A assistente social Bethânia Mourão, do setor de captação de doadores do Hemopa, celebrou o sucesso da ação. “Conseguimos mobilizar 227 pessoas em dois dias, e o resultado foi impressionante. Esse apoio é fundamental para atender à alta demanda por transfusões que o hospital possui. Conseguimos fidelizar doadores e conquistar novos voluntários, o que fortalece nossa missão de salvar vidas”, destacou.

A enfermeira Leonice Carvalho, da agência transfusional do Hospital Ophir Loyola, reforçou o papel crucial da campanha. “A Agência Transfusional do hospital é vital para garantir que nossos pacientes, especialmente, os em tratamento oncológico, cirúrgico e ambulatorial, recebam o sangue e os hemocomponentes necessários para seus tratamentos. Através dessa parceria com o Hemopa, conseguimos assegurar o cuidado e a segurança de todos os nossos pacientes”, afirmou Leonice.

Entre os doadores, Wemerson Silva, mecânico, compartilhou sua satisfação em poder ajudar. “Participar dessa campanha foi gratificante. Saber que meu gesto pode salvar vidas é algo que me deixa realizado. Perdi muitos amigos no passado e, agora, faço questão de ajudar sempre que posso. Cada doação é uma forma de retribuir à sociedade e fazer a diferença para quem precisa”, disse Wemerson.

Serviço – A Fundação Hemopa reforça a importância da doação de sangue, que é essencial para salvar vidas. Quem deseja se tornar um doador pode comparecer à sede do Hemopa em Belém, localizada na Travessa Padre Eutíquio, nº 2109, Batista Campos, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h, e aos sábados, das 7h30 às 17h. Os requisitos para doação são: Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam de autorização dos responsáveis); Pesar mais de 50 kg; Estar em boas condições de saúde; Apresentar documento de identificação oficial com foto.

Fonte: Agência Pará/Foto: Beatriz de Nazaré/Ascom Hemopa