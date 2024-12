Venezuela entrega opositor em decomposição para a família

Um venezuelano chamado Jesús Álvarez recebeu o corpo de seu pai, o preso político Jesús Rafael, que morreu em uma prisão da Venezuela, em avançado estado de composição neste fim de semana. De acordo com o filho, Jesús Rafael morreu por causa das más condições da detenção onde estava. O homem de 44 anos foi preso após se manifestar contra a polêmica eleição de Nicolás Maduro, em julho.

De acordo com a revista Oeste, Álvarez soube da morte do pai por meio da internet, especificamente pelo serviço de medicina forense do hospital de Carabobo, que enviou uma foto de Jesús Rafael para a família. O filho afirmou que seu pai não tinha problemas de saúde, mas que na cadeia era punido por sentir fome.

– Se ele reclamasse, era isolado e amarrado. Se ele pedia para falar com a família, batiam nele. Eles puniram meu pai e o mataram na prisão – declarou Álvarez para o Observatório Venezuelano de Prisões.

A verdadeira causa da morte dele ainda não foi divulgada.

Jesús Rafael foi sepultado neste domingo (15), em uma cerimônia simples, por causa do avançado estado de decomposição de seu corpo. Ele deixou a esposa e três filhos.

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/ Ronald Peña R