Polícia Civil prende mulher por roubo a salão de beleza em Belém

Nesta terça-feira (5), a Polícia Civil do Pará, por meio da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), com o apoio da Delegacia de Repressão a Facções Criminosas (DRFC), cumpriu um mandado de prisão preventiva de uma mulher envolvida no roubo a um estabelecimento comercial em Belém. A prisão ocorreu em Ananindeua.

De acordo com a PC, a investigação iniciou após um roubo, no dia 16 de dezembro de 2023, em um salão de beleza localizado no bairro da Campina, em Belém. Um casal simulou a compra de cabelos mega hair e em ato contínuo anunciaram o assalto e renderam os clientes e funcionários, o qual foram levados diversos aparelhos celulares, 12 kg de cabelos e uma quantia de cerca de R$3.000,00 reais, totalizando um prejuízo de R$40.000,00 para o proprietário.

A mulher foi identificada através de câmeras de segurança, comprovada, posteriormente, através de perícia e análise de dados. As investigações continuam para identificar e prender os demais envolvidos no crime.

Texto com colaboração de Raphaela Rocha / Ascom PC

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação