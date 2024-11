Começa hoje a 34ª Mostra de Teatro na Casa da Cultura de Santarém

Começa nesta sexta-feira, 08, a 34ª Mostra de Teatro, no auditório da Casa da Cultura. A realização é da Associação Cultural dos Artistas, Produtores e Técnicos das Artes Cênicas do Tapajós (ATAS), em parceria com o Ponto de Cultura Teatro e Cidadania. A programação, que tem apoio da Prefeitura de Santarém/Secretaria Municipal de Cultura (Semc), inicia com a participação de atividades do Ministério da Cultura (Minc) e da Rede Ajuricaba, às 15 horas, e Confraria cultural, às 19 horas. A peça Tu não, Tus, do grupo Teatral Faces, abre as apresentações, neste sábado, 9, às 20 horas. A classificação indicativa é de 14 anos. Os ingressos são comercializados a R$ 10,00. A mostra prossegue até o dia 17 de novembro.

“A Mostra de Teatro é uma das mais importantes celebrações das artes cênicas na região do Tapajós e Baixo Amazonas. Nesta edição ampliamos em atividades do cenário cultural da região com uma agenda periódica de espetáculos, confraria cultural e atividades paralelas em Santarém, inclui a Vila balneária de Alter do Chão, comunidades quilombolas e ainda o município de Belterra”, explicou o coordenador da Atas, Alenilson Ribeiro.

O produtor executivo da Mostra, Mourrambert Flexa, reforça a dinâmica das atividades iniciais.

“Teremos das 15h às 19 horas, a reunião regional dos Pontos e Pontões de Cultura do Baixo Amazonas e a oficina de elaboração de projetos culturais e captação de recursos, que foram incluídas na programação da Mostra de Teatro. O público-alvo desses momentos serão os credenciados de Pontos e Pontões de Cultura, à frente o Minc e a Rede Ajuricaba”, explicou.

Para a secretária municipal de Cultura, Elisângela Pinto, o profissionalismo dos artistas cênicos santarenos é grandioso e apreciado pelas pessoas.

“A programação mescla, também, outras artes: dança, musicalidade, a arte da palhaçaria, contação de história, entre outras. Certamente vamos acompanhar na programação da mostra sempre o melhor desses artistas e com extensões desse trabalho fora da área urbana e em outro município, como o belterrense. É a democratização por meio da arte”, reforçou a titular da Semc.

Sobre a homenageada da 34ª Mostra de Teatro

Eizangela Dezincourt tem quatro décadas de contribuição à categoria teatral e cultural na região Oeste do Pará. Formada em Letras, trabalha no planejamento das ações no campo da cultura, elaboração dos projetos desenvolvidos no segmento organização e planejamento para o processo de gestão cultural. Atriz, diretora teatral, artesã, especialista em elaboração de projetos culturais. Destaque como atriz nos espetáculos Contos, Cantos e Encantos Tapajônicos e As Dez Mais do Córtex (Grupo de Teatro Olho D’água) e o Casamento da Dona Baratinha, A Bruxinha que Era Boa, O Mágico de OZ, (Grupo de Teatro SESC em Cena 2001 a 2011), produtora do Tapajazz 2019 e 2021.

Imagem: Agência Santarém