Confira aqui quem pode receber até R$ 1.400 do governo e como funciona o processo!

O abono salarial PIS/Pasep é um benefício anual que muitos trabalhadores brasileiros aguardam com expectativa. Devido a seu grande valor em ajudar a complementar a renda daqueles que atendem aos critérios específicos, este pagamento desempenha um papel essencial na economia individual e nacional. Para 2024, a distribuição dos recursos já começou, prometendo beneficiar inúmeros trabalhadores nascidos em diversos meses ao longo do ano.

Entender quem é elegível e como o processo funciona é crucial para assegurar que você não perca a oportunidade de receber o que lhe é devido. Trata-se de um direito para aqueles que, durante o ano-base de 2022, trabalharam formalmente por pelo menos 30 dias e cujos rendimentos não ultrapassaram dois salários mínimos mensais.

Quem tem direito ao PIS/Pasep em 2024?

Para ter acesso a esse abono no ano de 2024, os trabalhadores devem se encaixar em algumas normas básicas. Além de estar inscrito no PIS/Pasep desde 2019 ou antes, é necessário ter atuado de forma remunerada e formal durante ao menos um mês do ano de 2022, recebendo até dois salários mínimos de renda média mensal.

Como calcular o valor do abono salarial?

O valor do abono salarial PIS/Pasep é calculado com base no número de meses trabalhados no ano referente, em 2022. Para cada mês efetivamente trabalhado, o empregado recebe 1/12 do valor do salário mínimo vigente, que é de R$ 1.421,00. Portanto, seis meses de trabalho corresponderiam a meio salário mínimo. O máximo a ser recebido é um salário mínimo integral, considerando o trabalho durante todos os 12 meses do ano base.

Qual é o calendário do PIS/Pasep 2024?

O cronograma para o pagamento do PIS/Pasep de 2024, referente ao ano-base 2022, foi delineado começando em 15 de fevereiro e se estendendo até 17 de julho. Para os trabalhadores de empresas privadas, as datas são distribuídas conforme o mês de nascimento, enquanto os servidores públicos recebem de acordo com o último dígito do número de inscrição no Pasep.

Janeiro e Fevereiro: 15 de fevereiro

Março e Abril: 15 de março

Maio e Junho: 15 de maio

Julho e Agosto: 17 de junho

Setembro e Outubro: 15 de julho

Novembro e Dezembro: 17 de julho

Para servidores públicos, é aconselhável verificar o calendário específico no site do Banco do Brasil ou entrar em contato com a Central de Atendimento do banco.

Como consultar o PIS/Pasep?

Existem várias maneiras de consultar o status do seu PIS/Pasep com facilidade. Os trabalhadores podem utilizar aplicativos como a Carteira de Trabalho Digital, o Caixa Tem, e o Portal do Cidadão da Caixa, ou optar pelos canais telefônicos disponíveis para tal, dando mais flexibilidade e acessibilidade para a verificação.

Lembre-se: o prazo final para o saque do abono salarial 2024 é 27 de dezembro. É importante se informar e, se possível, antecipar o saque para garantir esse benefício. Para mais informações, procure os sites oficial da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, além do portal gov.br.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Divulgação/Seu Dinheiro