CRAS de Alter do Chão é reformado e entregue, novamente, à comunidade

Fazendo parte da programação de 363 anos da Pérola do Tapajós, a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras), iniciou na terça-feira, 25, as entregas de reformas de três Centros de Referência de Assistência Social (Cras): o primeiro foi o de Alter do Chão, os próximos serão os CRAS dos bairros Santana e Nova República.

Os usuários, moradores da vila balneária de Alter do Chão, autoridades e a Polícia Civil participaram do evento. A agente distrital, Elyene Amaral, agradeceu pela reforma.

“Quero agradecer do fundo do coração todas as ações que nós estamos dando continuidade, principalmente essa aqui, que é o serviço social que abrange a situação de todos,” agradeceu Elyene, carinhosamente conhecida por “Baiana”.

“É uma obra de revitalização muito boa, que a comunidade precisa muito aqui. E como parceiros do Conselho de Alter do Chão agradecemos,” disse Ivan Moreira, representante do Conselho de Alter do Chão.

Itaguary Garcia de Jesus, usuário do Cras Alter, disse estar feliz em receber a reforma.

“Eu sou um dos fundadores daqui do CRAS, eu e a minha esposa, que não está mais no meu lado, já faleceu, estou muito feliz em receber esta reforma, está tudo muito bonito,” disse.

A secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras), Celsa Brito, falou sobre a alegria de entregar a reforma.

“Nossa imensa alegria, gratidão de estar aqui com esse público, nós temos aqui uma grande presença de comunitários, nossos idosos, que realmente eles tomem posse dessa estrutura, então a gente vê a importância desse equipamento, somando forças com toda a nossa equipe técnica, trazendo para Alter do Chão esse momento realmente de acolhimento e de fortalecimento,” observou a secretária.

“A missão mais importante que nós temos no governo é cuidar das pessoas. O prefeito de Santarém tem que governar por toda a Santarém, e governar pra todos, e a gente fica feliz, porque realmente é esse o resultado que a gente está alcançando. A gente tem feito por toda a Santarém. E a Semtras também tem feito muito junto com os idosos, com as crianças, com os adolescentes, e tem feito esse papel só de cuidar, verdadeiramente, com muito carinho, com muito amor das pessoas,” avaliou o prefeito de Santarém, Nélio Aguiar.

A reforma foi realizada pela Construtora Emuna, no valor de R$ 267.800,00 e contemplou o CRAS de Alter e também o Centro de Convivência da Pessoa Idosa (CCI).

O CRAS atende a vila de Alter do Chão e o Eixo Forte, trabalhando na perspectiva de prevenção e minimização de desigualdades sociais conforme o que é preconizado na Política Nacional de Assistência Social e Sistema Único de Assistência Social – SUAS.

Ele funciona de segunda a sexta, de 08h às 16h, contando hoje com 4.098 famílias cadastradas no cad CRAS, são ofertados os serviços de inclusão e atualização no Cadastro Único para ter acesso aos Programas Sociais do Governo Federal, desenvolvendo ainda o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF, bem como os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 07 a 14 anos e de Adolescentes de 15 a 17 anos, incluindo também o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Idosos, além de realizar atendimentos, sociais, psicológicos e pedagógicos e Serviço de Proteção Básica no Domicílio. O CRAS Alter do Chão, foi construído em parceria com o Governo Federal e está de acordo com o padrão estabelecido pelo Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social – MDS.

Imagens: Agência Santarém