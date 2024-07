Cresce a lotação do navio Solimões no segundo dia de operação da linha fluvial para Mosqueiro

A operação da linha fluvial Belém/Mosqueiro foi retomada na sexta-feira, 19, em princípio, para operar nos próximos finais de semana de julho, como reforço à alta demanda de usuários do transporte público com destino a Mosqueiro durante o período das férias.

No segundo dia de operação da linha minicipal fluvial Belém/Mosqueiro, o navio Solimões partiu, na manhã deste sábado, 20, do Terminal Hidroviário de Belém (THB), localizado na avenida Marechal Hermes, com 201 passageiros com destino à ilha. Na sexta-feira, 19, foram 38 passageiros embarcados.

No retorno para Belém, o Solimões saiu do Terminal Hidroviário de Mosqueiro-IP4, às 16h30, com 44 passageiros embarcados. Na sexta-feira, retornaram 21 pessoas.

A linha municipal fluvial Belém/Mosqueiro operada pela Prefeitura Municipal de Belém (PMB), por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) com o navio Solimões, que tem a capacidade para transportar 208 passageiros, para atender à demanda turística e de lazer que, nesse período de férias escolares e de alta temporada, tende a crescer, segundo informou Cassio Costacurta, chefe de divisão do transporte Hidroviário da Semob.

DEMANDA

Em principio, com viagens regulares nos finais de semana, às sextas-feiras, aos sábados, domingos e às segundas-feiras, sempre saindo de Belém às 7h30 e de Mosqueiro, às 16h30. “A medida visa atender à essa grande demanda de passageiros, que se deslocam para a ilha, nessa alta temporada, sendo uma alternativa ao transporte público por passageiros e com isso, desafogar o sistema de transporte por ônibus para a ilha”, explicou Cassio Costacurta.

A expectativa dele que, durante o final de semana, a tendência é essa demanda crescer, na medida em que as pessoas passem a tomar conhecimento da retomada desse serviço.

O navio Solimões estava com a operação suspensa desde o mês de março, devido à solicitação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) para possibilitar a execução de serviços de manutenção corretiva na estrutura do flutuante do Terminal Hidroviário – IP4 de Mosqueiro, que é gerenciado pelo próprio órgão federal.

Apesar do início da operação da viagem fluvial, a sexta-feira, 19, e o sábado, 20, foram de grande movimentação no terminal de ônibus da linha urbana Mosqueiro/São Brás. Para o coordenador da Coordenadoria de Fiscalização e Vistoria da Semob, Raimundo Rodrigues Neto, muitas pessoas ainda estão tomando conhecimento do retorno desse outro modal para se deslocar à ilha.

Existe a expectativa de que a linha fluvial possibilite desafogar a linha de transporte por ônibus, principalmente, no retorno para Belém. “Estamos avisando na fila quanto a essa outra opção, principalmente no retorno”, reforçou o coordenador.

Porém, a expectativa de Raimundo Neto é que a movimenracao, neste fim de semana, supere a dos finais de semana anteriores.

LINHA URBANA

Segundo o coordenador, nesses dois dias, as filas começaram a se formar desde às 5 horas da manhã, ao redor da Praça Araújo Martins. Mas, tudo dentro da tranquilidade, sem intercorrencias, conforme avaliou o coordenador.

“O serviço está operando com um reforço operacional, de sexta-feira a segunda-feira, para atender a essa grande demanda que se desloca para Mosqueiro, nessa alta temporada”, observou.

De 4h30 até 15 horas, foram realizadas 27 viagens, na sexta-feira (19), e 31 viagens, no sábado, 20, com uma média de intervalo de 20 minutos. O que significa dizer que, nesse horário, embarcaram pelo terminal, em São Brás, uma média de 1.080 passageiros sentados, na sexta-feira, e 1.240 no sábado, fora os que optaram em fazer a viagem em pé. Agentes de transporte organizam a fila e o embarque seguro e fiscalizam os horários de chegada e de saída dos ônibus.

