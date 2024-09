Criatividade e inovação fizeram parte da 3ª edição do ‘De Lá Pra Cá’ com grandes nomes da publicidade no Brasil

No último sábado(7), em Belém, rolou a terceira edição do ‘De Lá Pra Cá’, um encontro pra lá de especial que reuniu a galera da publicidade paraense com grandes nomes do Rio e São Paulo. O objetivo era trocar ideias sobre as experiências do mercado brasileiro, com um olhar especial pra nossa região. O evento, organizado pelo Clube Criativos do Pará, contou com o apoio da Rádio Mix Belém e outros parceiros.

Na ocasião, os participantes aprofundaram seus conhecimentos sobre o mercado publicitário, debateram o futuro da criatividade na região e aprenderam sobre marketing de influência e mídias sociais com Cristiano Pereira, gerente de criação do Grupo Líder.

Bruno Pinaud, presidente do clube de criação do Rio de Janeiro, e Leandro Valente, diretor de criação associado da Le Pub, foram os convidados especiais desta edição. Pinaud destacou o papel dos clubes na promoção do talento local, enquanto Valente abordou criatividade e inovação na publicidade.

Foto destaque: Reprodução Instagram