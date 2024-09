Após noite de muito samba, Bole Bole e Deixa Falar se destacam na seletiva da Grande Rio

Na seletiva do samba-enredo da Grande Rio realizada em Belém no último sábado(7), as escolas de samba Bole Bole e Deixa Falar garantiram suas vagas para a semifinal. Em uma disputa acirrada com outras nove agremiações, as vencedoras seguirão para o Rio de Janeiro, onde se apresentarão no dia 24 de setembro.

“Um momento histórico que estamos vivendo esse abraço amazônico o carnaval do rio de janeiro que é uma inspiração para nós, mas esse é o nosso carnaval de muita historia muita luta, de muitos títulos e de muita originalidade e dessas aguas que a grande rio está navegando é dessa pororoca que ela está se encharcando pra construir esse enredo”, comentou a secretária de Cultura, Úrsula Vidal, ao portal A Província do Pará.

Secretária de Cultura, Úrsula Vidal

O presidente da ESA Belém, Fernando Guga Gomes, comentou sobre essa noite especial.” “Estou muito feliz porque foi uma parceria que deu certo, a Grande Rio, as agremiações de Belém, o Governo do Estado, foi uma sincronia tão bacana, essas pessoas passaram meses aqui, pesquisando enredo, a nossa forma de falar, a nossa culinária, o nosso povo, as nossas escolas e culminou nisso que você esta vendo aqui hoje, um grande festival, pra escolher o samba que vai nos representar lá no Rio”, concluiu.

Presidente da ESA Belém, Fernando Guga Gomes

O presidente administrativo da Grande Rio, Milton Perácio, comentou sobre sua expectativa da escolha do samba enredo. “É um espetáculo maravilhoso ver todo esse povo aqui nessa arena, pessoal do samba, pessoas que gostam de samba, o povo de Belém do Pará realmente fazendo um espetáculo! A nossa expectativa é que tenhamos bons sambas. Já ouvimos alguns, através de fitas, mas hoje será ao vivo. Queremos levar para o Rio de Janeiro, mais precisamente para Duque de Caxias, dois sambas que sejam a cara da Grande Rio, que representem bem o nosso enredo e que nos permitam fazer um grande desfile na Avenida, se Deus quiser “, declarou.

Presidente administrativo da Grande Rio, Milton Perácio

Antes de saber que estaria entre as finalistas, o vice-presidente da Deixa Falar, Marcelo Moraes, conversou sobre esse momento . “A única coisa que eu tenho para dizer para vocês é que o samba está na boca do povo. Não sou eu que digo, não é o mestre Damasceno que está compondo conosco, não é o resto da parceria, é o povo! E o povo é que quer o Cocoriô, que é ‘A Mina Cocoriô’. O samba está espalhado por todo o Brasil. Foi uma emoção muito grande, mas acima de tudo, agradeço à Grande Rio, a todas as coirmãs, porque isso foi uma oportunidade singular. A Grande Rio está fazendo esse intercâmbio em Belém do Pará e a gente levou o samba que é a identidade do nosso estado. É uma emoção muito grande!” explicou.

Marcelo também comentou sobre a participação do grande mestre Damesceno. “O mestre Damasceno já foi o nosso enredo nesse ano na Deixa Falar e a participação dele foi imprescindível. Todo o conhecimento, toda a regionalidade que ele tem nas músicas foi essencial para o nosso samba também, para a composição”, conclui.

O Vice-presidente da Deixa Falar, Marcelo Moraes

Evandro Malandro, intérprete de escola de samba da Grande Rio compartilhou sobre a recepção calorosa dos paraenses. ” O povo paraense é muito receptivo, muito caloroso e muito acolhedor. Estou me sentindo abraçado e indo embora com aquela sensação de querer voltar de novo. Quero voltar de novo porque foi maravilhoso, muito bonito e emocionante. As eliminatórias, as passagens e as apresentações foram emocionantes. Cada torcida torcendo para sua escola, para sua apresentação. Mas, no todo, tirando as escolas que vinham se apresentando, o paraense estava muito orgulhoso. Ah, não meu Deus! A gente vai ser cantado no Rio de Janeiro! A gente tem a oportunidade de levar dois sambas para disputarem com os sambas que já estão concorrendo lá no Rio de Janeiro. Então foi maravilhoso, eu estou muito feliz ” declarou.

Evandro Malandro, intérprete de escola de samba

A Acadêmicos do Grande Rio, escola de samba de Duque de Caxias, dedicará seu desfile no Carnaval de 2025 a uma homenagem ao estado do Pará, com o enredo “Pororocas parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós”. Inspirada na canção “Quatro Contas”, de Dona Onete, a agremiação explorará a rica cultura paraense e o misticismo das pororoca.

Por: Marina Moreira