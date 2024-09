Candidata a prefeita da cidade de Mãe do Rio sofre tentativa de atentado a bala

A senhora Lays Marques, a Lays do Sabá, candidata do PP ao cargo de prefeita da cidade de Mãe do Rio, município distante 192 quilômetros de Belém, na região do Guamá, foi vítima de um atentado a bala na noite deste domingo, 08, na entrada da cidade. O carro em que ela se encontrava com seu marido, o senhor Gabriel Andrade, e mais um segurança, foi atacado a bala por dois motoqueiros. O veículo recebeu ao menos sete disparos e os criminosos fugiram em alta velocidade.

Conforme informações prestadas à reportagem por Gabriel, eles pararam em um posto de combustível na Avenida Bernardo Sayão. Foram comprar alimentos para um jantar na loja de conveniências do estabelecimento quando os motoqueiros chegaram. O garupa, que segurava uma sacola de entrega de comida, fez os disparos.

Para não se ferir, Lays do Sabá e seus companheiros se esconderam no interior do posto e ali ficaram até a chegada de uma diligência da Delegacia de Polícia e viaturas da Polícia Militar.

Lays não sabe a quem atribuir o crime, mas ela enfrente uma campanha política bastante complicada, com trocas de acusações. Seus principais adversários são o atual prefeito Doido Rabelo (MDB) e Natan Tulio (PL).

Em nota divulgada à imprensa, Lays do Sabá informou que nem ela, nem seu marido ou o segurança sofreram qualquer ferimento durante a ação; que estão todos bem. Eles já prestaram depoimento na Delegacia de Polícia de Mãe do Rio.

O prefeito da cidade, Doido Rabelo, informou que comunicou o caso ao delegado geral da Polícia Civil, Valter Rezende, e que pediu rigor nas investigações em torno dos fatos, com identificação e prisão dos suspeitos.

NOTA À IMPRENSA – LAYS DO SABÁ

Após ter sofrido uma tentativa de assassinato na noite deste domingo (8), Lays do Sabá vem a público comunicar a população de Mãe do Rio e do Estado do Pará, que ela e seu marido Gabriel, passam bem e sem ferimentos.

Todas as providências estão sendo tomadas para apurar os culpados e punir todos os envolvidos.

Repudiamos toda e qualquer forma de violência. E na condição de mãe, mulher e candidata a prefeita de Mãe do Rio, é inaceitável essa violência política. Vamos exigir das autoridades do Estado que tomem medidas urgentes em defesa do Estado Democrático de Direito.

Por fim, afirmamos que desistir não é uma opção. Lays do Sabá continua sua jornada para se tornar a primeira mulher a governar Mãe do Rio.

Imagens: Reprodução