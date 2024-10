Santa Casa do Pará vai ampliar a oferta de exames de mamografia para pacientes

De janeiro a setembro deste ano, a Santa Casa do Pará realizou em média, ao mês, 145 exames de mamografia para pacientes encaminhados para a instituição. Para 2025, o hospital definiu como meta a ampliação dessa oferta para até 3 vezes mais exames, garantindo que mais mulheres tenham acesso a mamografia, contribuindo assim com o diagnóstico precoce da doença.



“Fizemos uma avaliação dos nossos processos relacionados a realização dos exames e verificamos uma demanda abaixo do esperado. Então, começamos a contactar com os serviços da rede que realizam o encaminhamento das pacientes e por meio de uma pactuação já começarmos a aumentar esse número de atendimentos. Com isso, a Santa Casa vai contribuir para que mais mulheres tenham acesso ao exame que é essencial para o rastreio e diagnóstico precoce do câncer de mama”, informa o enfermeiro Milton Miranda, coordenador do serviço de diagnóstico por imagem da Santa Casa.



Recomendações:



De acordo com o Ministério da Saúde, toda mulher de 50 a 69 anos, deve realizar a mamografia pelo menos a cada dois anos. Mulheres com histórico de câncer de mama ou de ovário na família, precisam redobrar os cuidados, realizando o exame anualmente, a partir dos 35 anos. O exame é considerado o método mais eficaz, pois possibilita a identificação de tumores bem pequenos, possibilitando o tratamento precoce, o que reduz o risco de morte pela doença.



O Ministério da Saúde também recomenda que a partir dos 40 anos, as mulheres procurem atendimento médico em um ambulatório, centro ou posto de saúde para realizar o exame clínico das mamas. Já a auto – palpação das mamas (autoexame) contribui com o conhecimento do próprio corpo, mas não substitui o exame clínico das mamas realizado por um profissional de saúde treinado.

Simone Costa, de 44 anos, foi à Santa Casa para realizar a mamografia pela primeira vez. Com histórico de câncer na família, ela é atenta aos cuidados com a própria saúde e sabe da importância do exame.

“A importância é que a gente tem que se prevenir, porque eu já tive uma amiga que faleceu decorrente a um câncer de mama. Todo ano eu procuro fazer meu check-up, fazer preventivo, e dessa vez o médico do posto de saúde também pediu a mamografia”, afirma a paciente.



Programação:



Para informar sobre o câncer de mama, seus fatores de risco e a importância do diagnóstico precoce da doença, além de incentivar a realização de exames preventivos, como a mamografia; será realizado no dia 17 de outubro, na pracinha interna da Santa Casa, uma programação referente ao Outubro Rosa.

A atividade vai iniciar às 8h da manhã e contará com palestra sobre a prevenção e diagnóstico, orientações sobre a autopalpação das mamas e sobre o fluxo na rede para realização de exames e consultas no SUS; triagem e agendamentos de exames para o público de 50 a 69 anos.

Também será realizado um quizz sobre a prevenção do câncer de mama, com direito a brindes para os participantes; momento de beleza e espaço para fazer o registro fotográfico das participantes do evento.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação