Delegada sobre Deolane: “Acabou de sair e já desobedeceu”

A delegada Maria Corsato, que em 2022 atuou em uma operação que também mirou a advogada e influenciadora Deolane Bezerra, gravou um vídeo nesta segunda-feira (9) para criticar a atitude da ex-Fazenda que já deixou a prisão ferindo as restrições judiciais.

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) concedeu o habeas corpus para Deolane por ela ter uma filha menor de 12 anos. Mas, ao ganhar a liberdade, ela teria que cumprir medidas cautelares como não se manifestar nas redes sociais ou dar entrevista para a imprensa. O caso corre em segredo de Justiça.

Mas, ao deixar a penitenciária Bom Pastor, em Recife, a advogada fez declarações polêmicas aos jornalistas que estavam presentes, criticando as autoridades do Estado do Pernambuco que estão envolvidas na Operação Integration, que apura os crimes de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

– Ela acabou de sair, acabou de pôr o pé na rua e ela já desobedeceu o poder judiciário do estado de Pernambuco. Ela já falou com a imprensa, ela já falou mal da imprensa, já falou que o Judiciário praticou abuso de autoridade e já falou mal da delegada que cumpriu o mandado de prisão dela em Pernambuco. Um absurdo! – criticou a delegada.

Fonte: Pleno News/Foto: Genival Paparazzi / AgNews