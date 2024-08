Detentos fogem de prisão onde está o sobrinho de Marcola

Neste sábado (3), detentos da Unidade Prisional Professor Clodoaldo Pinto (UP-Itaitinga2), em Itaitinga, Região Metropolitana de Fortaleza (CE), fizeram uma fuga em massa. Eles conseguiram render policiais penais.

Os internos escaparam durante a noite. A prisão abrigava Leonardo Alexander Ribeiro Herbas Camacho, sobrinho de Marcola, considerado o maior líder do Primeiro Comando da Capital (PCC).

A fuga foi registrada na ala de segurança máxima, no mesmo complexo onde o sobrinho de Marcola é mantido.

Leonardo é acusado de envolvimento em negócios ilícitos, como jogo do bicho e tráfico de armas e drogas no Ceará.

Por enquanto, não há informações sobre o número de foragidos. Não foi divulgados dados sobre feridos ou mortos.

Os três policiais que foram feitos de reféns sofreram lesões. No entanto, eles estão vivos e foram liberados. As informações são do UOL e do Metrópoles.

Há possibilidade de transferência dos detentos que foram recapturados após fuga.

Para que seja feito um balanço dos detentos, a prisão encontra-se fechada neste domingo (4).

Fonte: pleno News/ Foto: Pixabay