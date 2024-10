Círio das Crianças mobiliza famílias no terceiro domingo de outubro

A devoção mariana do pequeno Tomás, de cinco meses, começou no berço. As orações constantes durante a gravidez de risco se transformaram em testemunho de fé para a mãe, a contadora Cintia D’Ávila.

A gente veio agradecer aqui essa graça, essa bênção para a nossa família. Quando eu estava gestante, eu sempre pedia para a gravidez ser tranquila, sem intercorrências e assim foi. Aí ele nasceu saudável, foi bênção mesmo. Eu falo que desde a concepção foi bênção, porque eu esperava bastante tempo e foi uma gestação tranquila, o parto foi tranquilo, foi rápido, sem intercorrências”, comemora a mãe.

este primeiro domingo (20) após o Círio de Nazaré, é a vez das crianças saírem às ruas em procissão. Os ‘anjinhos’ se multiplicam pelas ruas do bairro que leva o nome padroeira dos paraenses. A caminhada de fé começou cedo, depois da missa na Praça Santuário.

A gravidez difícil levou Bruna Reis aos pés de Nossa Senhora de Nazaré clamar pelo filho Davi Luca. Hoje, com o bebê vestido de anjo nos braços, o sentimento é de gratidão pela oração respondida.

“Foi uma graça alcançada. Quando eu estava no hospital eu fiz essa promessa e

hoje eu vim aqui pagar a minha promessa. Vamos acompanhar todo o Círio das crianças e agradecer a Deus, a Nossa Senhora de Nazaré, pela saúde do meu bebê”, contou a dona de casa.

Segurança – De acordo com a Secretária de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), cerca de 250 mil pessoas acompanharam o Círio das Crianças. O efetivo policial esteve nas ruas garantindo o ordenamento nas vias públicas, organização do trânsito e atendimentos de emergência.

Na Romaria, criada com o objetivo de construir e fortalecer a devoção mariana entre os pequenos, muitas famílias têm a oportunidade de ensinar os filhos a importância de cultivar a fé.

Para a assistente administrativo Manuela Dias, a tradição de família será passada para a filha Mariana, de três anos. “Vamos continuar trazendo para ela seguir o caminho. Acho muito importante porque ela vai crescendo e aprendendo o amor que a gente tem a Nossa Senhora de Nazaré, tudo que ela nos representa e eu tento passar isso para ela todos os dias”, reforça a mãe.

