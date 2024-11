Jornal revela que Meghan Markle teria pedido fortuna milionária para se separar do príncipe Harry

Nos últimos meses, rumores sobre uma possível crise no casamento de Príncipe Harry e Meghan Markle ganharam destaque na mídia internacional. Desde meados de 2023, especulações sobre uma separação iminente têm circulado, alimentadas por aparições do casal em eventos de forma individual. Esses rumores têm provocado interesse tanto do público quanto de especialistas em assuntos da realeza.

A principal fonte de especulação foi uma informação revelada pela jornalista espanhola Pilar Eyre. Segundo ela, Meghan teria exigido um pagamento substancial como parte de um eventual acordo de divórcio. Esse pedido, conforme a jornalista, estaria estipulado em um acordo pré-nupcial assinado por Meghan antes do casamento com Harry.

Como Rei Charles entra na Situação?

O rei Charles, pai de Harry, parece ser um obstáculo significativo no pagamento do valor solicitado por Meghan. Eyre relata que o rei está relutante em liberar uma quantia tão elevada para sua nora, especialmente considerando a relação já fragilizada entre eles após a saída dos duques de Sussex do núcleo sênior da realeza em 2020.

A relação tumultuada entre Meghan e a família real não é uma novidade. Desde a decisão do casal de se mudar para a América com seus filhos, príncipe Archie e princesa Lilibet Diana, as tensões com o núcleo real persistem, com várias questões sendo levantadas pela mídia sobre as dinâmicas internas no palácio.

Qual é o Valor Exigido por Meghan Markle?

De acordo com Pilar Eyre, Meghan Markle teria solicitado o equivalente a US$ 80 milhões, cerca de R$ 461 milhões na cotação atual, como compensação pela separação. Essa quantia exorbitante reflete, segundo a jornalista, uma das cláusulas de um acordo pré-nupcial que Meghan teria feito ao se casar com Harry em maio de 2018.

Fontes apontam que tal valor não seria uma surpresa para a monarquia britânica, considerando que os acordos financeiros pré-nupciais são uma prática comum entre seus membros. No entanto, o suposto pedido de Meghan tem enfrentado resistência dentro da família real, especialmente do rei Charles.

Qual o Futuro para Harry e Meghan?

A situação complexa e cheia de nuances entre Harry, Meghan e a família real não oferece previsões claras. Embora os rumores de separação persistam, nenhuma confirmação oficial foi feita. O casal continua a compartilhar momentos familiares apesar das dificuldades, e como figuras públicas proeminentes, qualquer decisão futura estará sujeita a escrutínio intenso.

Com os duques de Sussex residindo nos Estados Unidos, construindo suas vidas fora dos rigores da realeza britânica, qualquer mudança no status de seu relacionamento terá implicações tanto pessoais quanto públicas. O tempo dirá se os rumores se concretizarão ou se Harry e Meghan encontrarão uma maneira de contornar as dificuldades aparentes.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: depositphotos.com / cheekylorns2