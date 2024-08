Ecoturismo será destaque no Seminário Estadual de Trilhas do Pará

O I Seminário Estadual de Trilhas do Pará será realizado neste sábado, 24, na 12ª Feira Internacional de Turismo da Amazônia – FITA, em Santarém, município do oeste paraense. O evento, promovido pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade – Ideflor-Bio, em parceria com a Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso, reunirá especialistas e entusiastas do ecoturismo para discutir o potencial das trilhas de longo curso como ferramentas para a conservação da natureza e o desenvolvimento do turismo sustentável.

A programação, que ocorrerá no auditório 3 do Centro de Convenções Sebastião Tapajós, das 9h30 às 17h, abordará temas variados, como a importância das trilhas de longo curso na criação de produtos turísticos e gestão dessas trilhas por Instâncias de Governança Regional (IGR) e a evolução da Rede Brasileira de Trilhas. Também serão apresentadas experiências internacionais, incluindo o desenvolvimento da Rede de Trilhas Boliviana e a Rede Pan-Americana, ressaltando a importância dessas iniciativas para recreação, lazer e geração de renda nas comunidades envolvidas.

Entre os projetos que serão discutidos estão a implementação da Trilha das Gigantes em Abaetetuba (Região de Integração Tocantins); as trilhas do Ererê e Trilha Paytuna, no Parque Estadual de Monte Alegre, e a Trilha Amazônia Atlântica, que está sendo desenvolvida no nordeste paraense. Outro ponto de destaque será a apresentação da plataforma oficial da Rede Brasileira de Trilhas, o eTrilhas, que busca fortalecer parcerias estratégicas com a Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo) para promover as trilhas na Amazônia.

LAZER E RENDA

Para Júlio Meyer, gerente da Região Administrativa de Belém do Ideflor-Bio e diretor de Trilhas Nacionais da Rede Brasileira de Trilhas, “as trilhas de longo curso têm um enorme potencial para integrar a conservação ambiental ao desenvolvimento econômico das regiões por onde passam. Com o crescimento dessa rede, conseguimos não apenas proteger o meio ambiente, mas também gerar oportunidades de lazer, cultura e renda para as comunidades locais”, frisou.

O Seminário é uma oportunidade para gestores, empresários e a comunidade em geral aprofundarem conhecimento sobre o papel estratégico das trilhas no cenário do ecoturismo e conhecerem as ações que estão sendo desenvolvidas no Pará, e em outros estados, para fomentar essa prática.

“Com um dia inteiro de discussões e trocas de experiências, o I Seminário Estadual de Trilhas do Pará surge como um marco importante para a consolidação das trilhas de longo curso como parte integrante das políticas de turismo sustentável e conservação da biodiversidade no Estado”, complementou Júlio Meyer.

Programação:

Manhã

9h30 às 10h – Abertura: Júlio Meyer (gerente da Região Administrativa de Belém do Ideflor-Bio), Charles Aviz (técnico em Planejamento e Gestão de Turismo da Secretaria de Estado de Turismo – Setur) e Hugo Almeida (gerente de Estruturação dos Destinos Turísticos da Setur).

10h às 10h15 – A importância das trilhas de longo curso para a criação de produtos turísticos: Ana Carla Moura (coordenadora-geral de Definição de Áreas Estratégicas para o Desenvolvimento do Turismo do Ministério do Turismo).

10h15 às 10h45 – A gestão de uma Trilha de Longo Curso pela Instância de Governança Regional (IGR): Ricardo Câmara (presidente do Fórum do Curimataú (PB) e coordenador dos Caminhos das Ararunas, e Elisiane Menegolla (gestora técnica da IGR Grande Oeste em Santa Catarina).

10h45 às 11h30 – O desenvolvimento da Rede Brasileira de Trilhas e a importância para a geração de renda, recreação, lazer e para a conservação da natureza: Paula Rascão (turismóloga, pós-graduada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em Turismo e Cultura, e sócia fundadora da plataforma eTrilhas, atua em projetos inovadores que contribuem para o desenvolvimento do ecoturismo no Brasil).

11h30 às 12h – O desenvolvimento da Rede de Trilhas Boliviana e a Rede Pan-Americana: Cesar Aspiazu (diretor da Rede Boliviana de Trilhas de Longa Distância e membro da comissão diretiva da Rede Pan-Americana de Trilhas).

Tarde

15h às 15h30 – A implementação da Trilha das Gigantes em Abaetetuba: Sônia Silva (EcoSítio Paramajó – Abaetetuba).

15h30 às 16h – A implementação de trilhas do Ererê e Trilha Paytuna no Parque Estadual de Monte Alegre: Mazinho de Brito da Silva (presidente da Associação de Condutores de Atrativos do Parque Estadual Monte Alegre – Acapema).

16h às 16h30 – Trilha Amazônia Atlântica: A implementação da Trilha de Longo Curso no nordeste paraense: Julio Meyer (diretor de Trilhas Nacionais da Rede Brasileira de Trilhas, coordenador-geral da Trilha Amazônia Atlântica e gestor do Parque Estadual do Utinga – Ideflor-Bio).

16h30 às 17h – eTrilhas: Plataforma oficial da Rede Brasileira de Trilhas e as parcerias com a Embratur na Amazônia: Paula Rascão

Imagens: Pedro Guerreiro/Agência Pará de Notícias