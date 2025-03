EDITORIAL – Mulher: sinônimo de vida, encanto, sofrimento, fortaleza

Falar da mulher significa lembrar da Salvação, da vida, do encanto, da persuasão, do sofrimento, da fortaleza, do conselho, da sabedoria, da inteligência. Lembra a beleza, o desejo e o desfecho…

Desde Adão e Eva, ela vem com a sina da acusação, da suspeita. Há, ela foi a primeira a pecar e levou o homem a pecar. A partir disso, foi e ainda é alvo do castigo, da violência.

Mas é pela mulher que vem a criatura, a vida. É pela mulher que veio o Salvador, Jesus Cristo. Quantos levam isso em conta?

Sem mulher não há vida!

A mulher, em tantos pontos do mundo oriental, não tem direitos, sequer, de mostrar o rosto. O homem trai; se ela trai, morre apedrejada. Bizarro!

Fala-se tanto em direitos, e no entanto, a mulher que hoje pode trabalhar e exercer funções que antes eram dos homens, ganha menos fazendo a mesma função.

Se é bizarro apedrejar a mulher e a colocar em segundo ou terceiro planos, pior ainda é o machismo tão presentes em países que se dizem civilizados como o Brasil, onde todos os dias elas são vítimas de violência doméstica, de assédios, de homicídios os mais violentos; humilhações, injustiças.

Quando o assunto é mulher, na rodada machista, só há pensamento na libido, na beleza, na formosura, no encanto, no prazer. Nessa mesma rodada são desprezados a sabedoria, a inteligência, a força, o modo de agir, a conciliação, a bondade, o carinho, o afeto, o amor intenso, a vida, a maternidade. Ela pari os bons e os párias…

Antigamente, dizia o ditado popular, “em mulher não se bate nem com uma flor”. Na verdade, a mulher não nasceu para apanhar, mas para trazer a vida e a felicidade, pois ela é a felicidade. Que com ela, sempre o mundo seja feliz e que os párias não a vejam com desprezo, mas sim, com o amor que ela merece. Viva a mulher!

*HOMENAGEM DE CARLOS E ALINE SANTOS COM A FAMÍLIA MARAJOARA DE COMUNICAÇÃO E JORNAL A PROVÍNCIA DO PARÁ