Eduardo Suplicy é diagnosticado com linfoma não Hodgkin

O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP), 83 anos, foi diagnosticado com linfoma não Hodgkin e já iniciou o tratamento com imunoquimioterapia. O diagnóstico foi dado em julho deste ano, mas só foi revelado à imprensa nesta segunda-feira (28) por meio da Folha de S. Paulo.

O linfoma não Hodgkin (LNH) é um tipo de câncer que se origina nas células do sistema linfático, que é parte do sistema imunológico. A doença tem origem nas células do sistema linfático e que se espalha de maneira não ordenada e tem aumentado os casos em pessoas com mais de 60 anos, segundo dados do INCA.

Suplicy já foi submetido a quatro sessões de tratamento e tem mantido sua agenda cheia de compromissos, incluindo os trabalhos na Assembleia Legislativa de São Paulos (Alesp).

Pelo Instagram, o deputado confirmou o diagnóstico e tranquilizou seus apoiadores sobre o estado de saúde.

– Felizmente meus exames já apresentam bons resultados. Por recomendação médica, estou com atividades públicas restritas por causa da minha baixa imunidade – explicou o político.

E continuou:

– Agradeço o apoio, as orações e as energias positivas para que eu possa me recuperar o mais breve possível. A minha luta só termina quando eu ver implantada no Brasil e no mundo a Renda Básica de Cidadania.

Fonte: Pleno News/Foto: Van Campos/AgNews