Em São Paulo, governador do Pará defende liderança global do Brasil na agenda de sustentabilidade

O governador do Pará, Helder Barbalho, defendeu nesta segunda-feira (2), em um evento que reuniu políticos e investidores em São Paulo (SP), a liderança global do Brasil na agenda de sustentabilidade, apontando fontes de energia renovável e grande estoque florestal entre os países que compõem o sul global como pontos fortes do país. O evento, realizado pelo Instituto Milken, um centro de estudos sem fins lucrativos que busca reunir ideias inovadoras para fazer frente a desafios globais, também contou com a participação do o ex-presidente Michel Temer, e da ex-ministra do Meio Ambiente do Brasil, Izabela Teixeira.

Entre os presentes também estiveram presentes Rich Ditizio, CEO do Instituto Milken; André Esteves, presidente do conselho de administração do banco BTG Pactual; e Carlos Simonsen, sócio da Upload Ventures.

“É fundamental mostrar a importância do que nós estamos vivendo, da oportunidade que está diante de nós. E é a oportunidade, sim, do estado do Pará, de Belém, sem dúvida, mas esta é a grande oportunidade do Brasil de exercer a liderança da agenda da sustentabilidade e da agenda ambiental, temas que acompanham todas as tomadas de decisão de empresas e de entes públicos, considerando os impactos ambientais e climáticos. O Brasil tem autoridade e condições de liderar essa agenda”, disse o governador.

“Autoridade por sua matriz energética, que é das mais limpas e renováveis e por ter entre os países que compõem o sul global os maiores estoques de floresta tropical, junto com Congo e Indonésia, o que nos aponta, portanto, a capacidade de encontrar soluções baseadas na natureza que possam servir dentro do portfólio das buscas de compensações pelas emissões”, complementou Helder Barbalho.

O chefe do Executivo estadual também ressaltou a necessidade do desenvolvimento de políticas públicas para além da preservação. “Por muito tempo, esperavam que a floresta fosse apenas um santuário. Agora, queremos mostrar a biodiversidade como um ativo, que permite capturar carbono e gerar oportunidades para os 29 milhões de brasileiros na Amazônia”, disse o governador destacando os avanços do Pará, que tem 75% de seu território coberto por floresta nativa e iniciativas como a rastreabilidade da pecuária, buscando uma produção mais sustentável.

Concessão para restauração e mercado de carbono

Helder Barbalho destacou também o lançamento do edital de concessão para restauração florestal, feito na Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas (COP 29), em Baku, no Azerbaijão, no mês passado, como um exemplo de estratégia na área ambiental. “Não alcançaremos nossas metas só com desmatamento zero. Precisamos restaurar áreas degradadas. O Pará será o primeiro estado a leiloar áreas para restauração, associadas a créditos de carbono, uma oportunidade inédita”, disse o governador, informando que o leilão ocorrerá em 100 dias, na B3, a bolsa de valores, em São Paulo.

O mercado de carbono também foi enfatizado. “Na última Climate Week, em Nova York, o Pará fez a sua primeira grande transação de carbono, 12 milhões de toneladas de carbono jurisdicional, que é o modelo que o estado, representando a monetização na ordem de 1 bilhão de reais, dando uma demonstração clara de que efetivamente floresta viva passa a valer mais do que floresta morta e aí você concilia o cuidado com os povos tradicionais com a oportunidade que as empresas necessitam de encontrar caminhos para a neutralização das suas emissões”, lembrou.

COP 30

O ex-presidente Michel Temer afirmou que tomou conhecimento de que os preparativos para a COP 30, em Belém, estão adiantados, destacando o trabalho que vem sendo feito pelo governo. “O primeiro momento em que se fez uma reunião em defesa do meio ambiente foi em 1992. Em vários outros momentos, o Brasil fez reuniões, agora vai fazer essa reunião valiosa em Belém do Pará, com o governador Helder, que falou sobre todos os preparativos que estão sendo feitos lá. Quando se fala em em dificuldade de acomodação, o Helder já resolveu todos os problemas relacionados a isso lá em Belém. Helder Barbalho vai fazer um trabalho extraordinário agora na COP 30”, disse Temer.

“Gostaria de convidar a todos para estarem na COP da floresta, mas mais do que a importância de participar de um grande evento, que será da forma brasileira de ser, mas nós com as nossas árvores gigantes, com os povos indígenas, quilombolas, trazendo aqueles que falam sobre nós mas que nunca colocaram os pés na floresta, terão a oportunidade de viver essa atividade de um país acolhedor e de um estado que sabe muito bem receber”, concluiu o governador Helder.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcos Santos/Ag Pará