EMMU realiza o segundo encontro ao enfrentamento à violência contra mulher em alusão ao Agosto Lilás

A Secretaria Municipal da Mulher (SEMMU), promoveu a abertura do “Agosto Lilás” com o segundo encontro ”GT Todos por Elas”, debate e ação dos homens pela equidade de gênero. No mês de sensibilização pelo fim da violência contra as mulheres, a reunião teve como finalidade debater com os homens as possibilidades e dinâmicas de combate à violência e de defesa dos direitos das mulheres no município em parceria com as secretarias municipais de Ananindeua.

A reunião iniciou com a secretária da SEMMU, Cléa Gomes e estavam presente o juiz titular da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher (TJ/Comarca de Ananindeua), Dr. Emanuel Mouta; a Dra. Tarita Cajazeira, advogada e presidente da Comissão das Mulheres Advogadas da OAB, subseção Ananindeua; Marta Dias, gerente do Programa Patrulha Maria da Penha de Ananindeua e representantes de cada secretaria municipal, entre ouvidores, coordenadores, assessores de comunicação e técnicos.

A secretária da SEMMU, Cléa Gomes, ressaltou a importância de debater o tema da violência contra mulheres com um grupo misto (homens e mulheres) no mesmo local. ”É a segunda reunião realizada, decidimos organizar o encontro porque quando vamos falar de violência contra mulher fala diretamente para as mulheres, então, os homens ainda violam os direitos e devemos ouvi-los o que eles têm a dizer sobre o assunto. Organizamos o grupo misto para trabalhar dentro do município a violência contra mulheres.”, destacou Cléa.

A advogada, Tarita Cajazeira, ressaltou a importância da reunião. ”Estamos iniciando o mês de agosto, um mês de extrema importância para a luta contra a violência contra mulheres. O Agosto Lilás, neste ano, completa 18 anos da Lei Maria da Penha, uma lei que reconhece, legítima e penaliza as questões de todas as violências. Hoje, este evento em si, de estarmos conversando diretamente com os homens é muito importante para que haja mudanças estrutural da sociedade”, destacou a doutora.

Direitos humanos, violência, gênero e igualdade para todos foram temas pontuados e debatidos pela gerente do Programa Maria da Penha de Ananindeua, Marta Dias. A atuante explicou objetivo da segunda edição do encontro que fala diretamente com os homens, representantes de cada secretaria municipal, onde são multiplicadores, não apenas nos locais de trabalho, mas em sua rede familiar e núcleos sociais.

Ela prosseguiu explicando para todos os presentes que é uma luta por uma sociedade igualitária em que não exista mais a filosofia machista. ”Que venha arreigada na criação, formação de todos os homens. Vamos redignificar o papel de como ser homem na sociedade onde vivemos, onde uma mulher viva num lar de amor, de paz, de compreensão com seus filhos e seja o espelho de uma família”, concluiu.

Imagens: Antônio Silva/Agenews