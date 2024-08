Belém terá encontro sobre crédito para pequenas e médias indústrias

A Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA), por meio do seu Núcleo de Acesso ao Crédito (NAC), e em parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI) promoverá, no próximo dia 19 de agosto, o encontro Linhas de Financiamento à Nova Indústria Brasil (NIB), quando serão apresentadas as linhas de crédito disponibilizadas pelo Governo Federal para impulsionar o desenvolvimento industrial do país. O encontro será na Sede da FIEPA, a partir das 14h30, com entrada gratuita mediante inscrições, que podem ser feitas pelo link https://bit.ly/EncontroNIB.

Durante o encontro, serão apresentadas as oportunidades do Nova Indústria Brasil (NIB), programa do Governo Federal lançado em janeiro de 2024 com o objetivo de estimular o setor industrial com foco no desenvolvimento produtivo e tecnológico, ampliar a competitividade da indústria brasileira, nortear o investimento, promover melhores empregos e impulsionar a presença qualificada do país no mercado internacional. O programa prevê investimentos de R$ 300 bilhões até 2026. Conforme dados preliminares do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), foram liberados R$ 70 bilhões até o final de maio.

O encontro vai esclarecer dúvidas sobre as linhas de financiamento disponíveis no contexto do NIB, com orientações sobre as formas de obtenção de crédito, as exigências de garantias, prazos de pagamento e carência, taxa de juros, itens e limites financiáveis, entre outros temas. Entre as instituições financeiras confirmadas estão Cresol, Sicoob, Banco do Brasil e Banco da Amazônia.

“As pequenas e médias empresas vivenciam diversos desafios no seu dia a dia e o que queremos ao realizar esse tipo de evento é criar pontes entre essas empresas e as instituições de fomento e crédito para que elas consigam acessar linhas de financiamento adequadas ao seu negócio e, dessa forma, possam investir em estrutura, tenham capital de giro, consigam inovar e produzir mais, ampliando seus negócios e contribuindo ainda mais para o crescimento socioeconômico do nosso Estado e do nosso país”, explicou a gestora do FIEPA/NAC, Cassandra Lobato.

Serviço

As inscrições podem ser feitas pelo link: https://bit.ly/EncontroNIB

Data do evento: 19 de agosto de 2024.

Horário: 14h30

Local: Sede da FIEPA (Tv. Quintino Bocaiúva, 1588 – Nazaré, Belém – PA, 66035-190)

Imagem: Divulgação