Empresários de Belém participam de evento com o “Rei do Varejo”, nesta segunda, 7

A ‘Convocação Nacional dos Empresários’ ocorre em Belém, nesta segunda-feira, 7, às 18h, no Espaço Belém do Hotel Princesa Louçã, no bairro Campina em Belém área nobre da capital paraense. O evento já percorreu dezenas de capitais brasileiras, como no mês passado, em que contemplou os estados do Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe e Bahia.

Ricardo Nunes, por 30 anos, esteve à frente da Ricardo Eletro, e após vender o negócio, se dedica a compartilhar sua experiência em palestras e imersões. Ricardo já comandou a gestão de 1100 lojas, 45 mil funcionários e um faturamento anual de R$ 12 bilhões.

Segundo Ricardo, a imersão tem como foco a transparência sobre seu modelo de gestão. Ele reforça que não se tornou um coach de performance, ele divide com o público o conhecimento prático em três pilares: administração, vendas e marketing.

Ricardo foi pioneiro em aparecer como garoto propaganda da própria empresa. “Eu não tinha o tamanho das Casas Bahia, do Magazine Luiza. Como eu ia dar credibilidade? As pessoas acreditam muito mais no CPF do que no CNPJ. E ali foi o grande momento que eu virei o jogo”, relembra ele.

Ricardo Nunes criou o Grupo R1, atualmente, um ecossistema de educação empresarial, voltado para a capacitação de empresários, tomadores de decisão e profissionais em cargos de liderança de diversos segmentos.

Os empresários que participam da imersão revelam uma experiência de virada de chave em sua mentalidade, entendendo como sair da posição de dono sobrecarregado e estagnado, para a de empresário, focado, com resultados financeiros e qualidade de vida.

Para participar, é importante se inscrever e comparecer ao evento presencial. Outras informações e inscrições disponíveis em: https://www.sympla.com.br/evento/convocacao-nacional-dos-empresarios-belem/2547097

Imagem: Divulgação