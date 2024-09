Empresários e Governo do Pará se reúnem em São Paulo para fomentar novos investimentos

Iniciou nesta sexta-feira, 27, em São Paulo, a primeira edição do “Belém Negócios Connection”, evento que reúne empresários e representantes do Governo do Pará, por meio da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec). O objetivo é apresentar as oportunidades de negócios e atrair investidores para o Estado. O encontro, que acontece das 8h às 19h, conta com a participação de 40 pessoas, incluindo representantes do Pará e de São Paulo.

Ibiapina, diretor da Codec, destacou a importância da iniciativa para a atração de novos negócios. “A iniciativa é excelente, e já associamos as empresas que estão prospectando oportunidades a entrar no Estado, por meio da Codec. O evento se torna uma porta de entrada para explorar as potencialidades, incentivos fiscais e muito mais que o Pará oferece. A expectativa é colher bons resultados de atração de investimentos. Em nome do presidente da Codec, Lutfala Bitar, já agradecemos a parceria desde já”, afirmou o diretor.

Um dos convidados é Gilberto Massa, CEO e fundador da Óleo Pará, empresa especializada em bioativos amazônicos, óleos e manteigas vegetais. Ele enfatizou a importância de expandir as conexões com o mercado paulista. “Temos uma expectativa muito grande de realizar esse intercâmbio, especialmente com empresas de São Paulo, que é um polo de consumo importante para nós. Cerca de 70% das nossas vendas vêm da região sul e sudeste, principalmente São Paulo. Pretendemos maximizar nossa distribuição aqui, além de viabilizar parcerias para logística e armazenamento, visando também possíveis expansões e investimentos no Pará. Trabalhamos com comunidades tradicionais e nos colocamos como um elo de interconexão entre empresas e essas comunidades, e esse evento fortalece essa conexão”, destacou Massa.

Rodrigo Souza, CEO do Belém Negócios Connection, também ressaltou o apoio do Governo do Pará e da Codec na realização do evento. “A Codec já participou de alguns eventos conosco, e admiramos muito o modelo de gestão industrial e a atração de investimentos que o Estado implementa. O Governo precisa estar presente em movimentos como esse, pois é onde o setor empresarial pode realmente gerar oportunidades para a população. A união entre o setor público e o privado é essencial, e agradecemos imensamente a participação do Governo do Estado e da Codec”, afirmou Souza.

A programação do evento segue até o final do dia, com rodadas de conversas, apresentações de cases de sucesso empresarial e debates, criando um ambiente propício para novas possibilidades de investimento no Pará.

Fonte: Agência Pará Foto: Divulgação