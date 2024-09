2025: Escolas devem sofrer até 10% de reajuste nas mensalidades

Os pais de alunos de escolas privadas terão que preparar os bolsos para o próximo ano. Segundo levantamento do Grupo Rabbit, consultoria especializada em instituições de ensino, os colégios privados devem reajustar suas mensalidades entre 8% e 10% em 2025. Esse índice corresponde ao dobro da inflação prevista pelo Banco Central para o fim deste ano, que é de 4,3%.

Para chegar a tal conclusão, a pesquisa ouviu 680 escolas particulares distribuídas em todas as regiões do país. Segundo o levantamento, o Centro-Oeste, o Norte e o Nordeste devem ter 9% de média de reajuste cada um, enquanto o Sul terá 8%. Dentre todos os estados do país, Minas Gerais é o que deverá sofrer a maior correção, com 10%. São Paulo deve registrar 9,5%, e o Rio de Janeiro, 9%.

Segundo Christian Rocha Coelho, CEO do Grupo Rabbit, os fatores que causam o aumento são a inflação do período, o reajuste do salário dos professores e os investimentos feitos pela escola.

De acordo com informações do jornal O Globo, Christian ainda aponta que as escolas particulares sofreram perda de alunos na pandemia e 25% delas caíram em inadimplência. Como o tempo de recuperação é de no mínimo cinco anos, ele espera que em 2026 os reajustes sejam menores, caso tudo corra bem.

Fonte: Pleno News Foto: Pixabay