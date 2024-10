Encontro de Pesquisa em Comunicação na Amazônia será online e está com submissões abertas

O VII Encontro de Pesquisa em Comunicação na Amazônia (Epca 2024) segue com as inscrições e submissões dos resumos expandidos até o dia 10 de outubro, com taxas no valor de R$35 para o autor e coautor. Já a inscrição para ouvinte é gratuita e pode ser realizada até 30 de outubro. Com o tema “Nós-Amazônia: identidades e interfaces das pesquisas em Comunicação”, o evento acontecerá de forma totalmente online, nos dias 30 e 31 de outubro, proporcionando um espaço inclusivo e acessível para debates acadêmicos e reflexões sobre a relação de “nós”, enquanto identidade e identificação no atravessamento do “ser amazônida”.

O evento promete reunir pesquisadores, estudantes e profissionais da comunicação para discutir temas relevantes e contemporâneos sobre a comunicação na região amazônica. Entre eles, foi confirmada a presença do doutor em sociologia da cultura pela Sorbonne-Paris, João de Jesus Paes Loureiro.

DESTAQUE

Os trabalhos aprovados terão a oportunidade de ser apresentados durante o Encontro e publicados nos anais do evento, garantindo a difusão e o reconhecimento das pesquisas desenvolvidas. Lembrando que a publicação em anais é um destaque importante para os participantes, pois atribui visibilidade aos estudos realizados e contribui para o currículo acadêmico dos pesquisadores.

INSCRIÇÕES

Os interessados em participar do VII EPCA, seja como ouvintes ou apresentadores de trabalhos, devem se inscrever através da página do evento (https://doity.com.br/epca-2024), onde também estão disponíveis as orientações para submissão de trabalhos, templates, ementas, entre outros.

GRUPOS DE TRABALHO

O EPCA 2024 contará com diversos Grupos de Trabalho (GTs), cada um abordando temáticas específicas dentro do campo da comunicação, permitindo que os participantes escolham o espaço que melhor se alinha com seus interesses e áreas de pesquisa. Os GTs deste ano incluem as seguintes temáticas:

GT 1 – Comunicação e Narrativas: O GT tem como escopo de debates as narrativas e as diversas inscrições das experiências no contemporâneo, indo das comunicações comuns do cotidiano às abordagens midiáticas, literárias, artísticas e históricas, entre outras.

GT 2 – Comunicação e Consumo: O GT tem como objetivo refletir os processos de (res)significação nas práticas de consumo mediadas pelas ações comunicacionais e de interação social em que se destaquem processos de produção, circulação, agenciamentos e representações midiáticas em pesquisas relacionadas ao campo da Comunicação, Propaganda, Publicidade e demais áreas afins.

GT 3 – Comunicação e Midiatização: Estudos teóricos e empíricos da midiatização em diferentes vertentes. A midiatização e a construção da sociedade mediada em contexto de plataformização social. A compreensão dos processos de midiatização pelo viés da problemática da circulação.

GT 4 – Comunicação e Interseccionalidades: O objetivo do GT é discutir trabalhos teóricos e pesquisas empíricas que abordem raça, gênero e sexualidades, a partir das interseccionalidades, em uma perspectiva comunicacional. Acolhemos estudos que se debruçam sobre a interface entre as diversas arenas comunicativas e os estudos de raça, gênero, corpos e diversidades sexuais em sua pluralidade de intersecções.

GT 5 – Comunicação e (De)colonialidades: Partindo de perspectiva interdisciplinar e relacional, o GT acolhe trabalhos de natureza teórica e empírica que analisem um conjunto de elementos pertinentes às interfaces entre Comunicação e Política, Colonialidade, Insurgências, Resistência e outros.

GT 6 – Processos Comunicacionais: Este GT tem interesse em todos os trabalhos que resgatem processos comunicativos em seus escopos e não se encaixam nos demais GTs. São bem-vindos trabalhos de todas as áreas que dialoguem com a comunicação.

ORGANIZAÇÃO

O encontro é organizado Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) da Universidade Federal do Pará (UFPA), com o apoio do Instituto de Letras e Comunicação (ILC), Faculdade de Comunicação (Facom) e Pró Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propesp). É um evento de relevância para a comunicação na Amazônia, incentivando o desenvolvimento de pesquisas e oferecendo um espaço para a troca de saberes, sempre com o objetivo de compreender melhor as complexidades comunicacionais amazônidas.

Serviço

Para mais informações e inscrições, acesse https://doity.com.br/epca-2024 ou entre em contato pelo e-mail epcamazonia@gmail.com

Imagem: Divulgação