Equatorial Pará realiza E+ Caravana para cadastrar clientes na Tarifa Social e na promoção “Energia em Dia”

Ações com serviços ocorrem em Belém, Ananindeua, Marituba e Ponta de Pedras até 13 de setembro.

A Equatorial Pará realiza nesta semana a E+ Caravana com cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica, que concede até 65% de desconto na fatura dos clientes baixa renda, e também na promoção “Energia em Dia” que possibilita a todos os clientes adimplentes da distribuidora a concorrerem a prêmios de até R$ 25 mil. A ação vai ocorrer em Marituba, no bairro Canaã; em Ponta de Pedras, no bairro Estrada; em Belém, no bairro Parque Verde e em Ananindeua nos bairros Centro e Icuí-Guajará.

O cadastro na promoção “Energia em Dia” é realizado no site energiaemdia.equatorialenergia.com.br. Para participar, o cliente precisa estar adimplente com a Equatorial. Dos 15 sorteios realizados durante a promoção, 12 deles são para todos os participantes e três sorteios extras somente para clientes cadastrados que pagam com pix ou débito automático. Os valores sorteados variam entre R$ 150 a R$ 2 mil. E o sorteio final tem o prêmio de R$ 25 mil.

Vale destacar que exclusivamente em Marituba, Ponta de Pedras e no bairro Icuí-Guajará, em Ananindeua, a distribuidora também vai disponibilizar outros serviços aos clientes como a troca de lâmpadas convencionais pelas de led que são mais econômicas e eficientes e a negociação de débitos.

Tarifa Social

Para fazer o cadastro na Tarifa Social, que concede até 65% de desconto na tarifa, é necessário ter comprovação de renda de até meio salário mínimo por membro familiar e estar inscrito no CadÚnico, com o número atualizado do NIS ou BPC, além de apresentar documentos pessoais como RG, CPF e uma conta de energia do titular.

Negociação de débitos

Para negociar débitos é necessário que o cliente tenha, pelo menos, três faturas em atraso. É necessário levar o documento de identificação com foto e os números de RG e CPF e as faturas a negociar. Vale ressaltar que cada cliente terá o seu caso analisado individualmente.

Troca de lâmpadas

Com o Programa de Eficiência Energética, que visa incentivar o consumo sustentável, os clientes também podem realizar a troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de led. Com o uso das luminárias de led, as famílias podem ter uma economia de até 80% na iluminação residencial. Para realizar a troca, é necessário apresentar RG e CPF do titular da conta e ainda estar em dia com a distribuidora. Cada cliente poderá trocar até cinco lâmpadas.

Serviços:

1 – E+ Caravana – Marituba (Canaã)

Onde: Comunidade São Judas Tadeu (rua 7 de Setembro)

Quando: 9 a 13 de setembro

Hora: das 9h às 12h e 14h às 16h

Serviços: troca de lâmpadas, negociação de débitos, cadastro na Tarifa Social e na promoção Energia em Dia

2 – E+ Caravana – Ananindeua (Centro)

Onde: Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (rua Cláudio Sanders, Nº 102)

Quando: 9 a 13 de setembro

Hora: das 8h às 12h e 13h às 17h

Serviços: cadastro na Tarifa Social e na promoção Energia em Dia

3 – E+ Caravana – Ananindeua (Icuí-Guajará)

Onde: Associação Comunitária Parque Vitória (rua Margarida Alves, bloco D)

Quando: 9 a 13 de setembro

Hora: das 8h30 às 12h e 14h às 16h

Serviços: troca de lâmpadas, negociação de débitos, cadastro na Tarifa Social e na promoção Energia em Dia

4 – E+ Caravana – Belém (Parque Verde)

Onde: Central do Cadastro único (avenida Augusto Montenegro, ao lado do condomínio Cidade Jardim II)

Quando: 9 a 13 de setembro

Hora: das 8h às 12h

Serviços: Cadastro na Tarifa Social e na promoção Energia em Dia

5 – E+ Caravana – Ponta de Pedras (Estrada)

Onde: Cras Marilene Amanajás (rodovia Mangabeira, bairro Estrada)

Quando: 9 a 13 de setembro

Hora: das 8h30 às 12h e 14h às 17h

Serviços: troca de lâmpadas, negociação de débitos, cadastro na Tarifa Social e na promoção Energia em Dia