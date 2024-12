Erro cartográfico em uniforme do Remo viraliza nas redes sociais, clube se pronuncia

O Clube do Remo se viu em uma saia justa após publicar uma imagem de uma nova camisa. A peça, que trazia a frase “o Rei da Amazônia” acompanhada do contorno do estado do Amazonas, gerou grande repercussão negativa nas redes sociais e foi rapidamente removida.

Na tarde de sexta-feira, 13, o Remo se pronunciou oficialmente sobre a polêmica, admitindo ter tomado conhecimento da situação através das redes sociais.

O Clube do Remo afirma que a camisa que causou a polêmica não passou pela aprovação exigida em contrato, sendo lançada indevidamente pela marca licenciada.

Confira a nota do clube: