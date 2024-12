Escola Rosilda Wanghon é campeã da I Mostra de Paródias em Educação Fiscal de Santarém

A Escola Municipal Rosilda Wanghon, da comunidade Perema, planalto Curuá-Una, é a grande campeã da I Mostra de Paródias em Educação Fiscal de Santarém. Concurso realizado pelo Grupo Municipal de Educação Fiscal de Santarém (Gmef-San) em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semed) contou com a participação de 18 escolas da Rede Municipal. Cada escola poderia apresentar até duas paródias. Ao final, 10 escolas foram classificadas para a primeira Mostra de Paródia em Educação Fiscal envolvendo escolas do município.

Uma comissão julgadora, formada por servidores públicos federais aposentados, professores e auditores fiscais estaduais e por servidores públicos municipais, colaboradores do Gmef-SAN foi a responsável pela seleção.

Confira as 10 Escolas classificadas na I Mostra de Paródias em Educação Fiscal de Santarém:

1) – Centro Municipal de Educação Infantil Antonia Corrêa e Sousa;

2) – Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Alfredo Cerdeira;

3) – Escola Municipal de Ensino Fundamental de Tempo Integral Frei Fabiano Merz;

4) – Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmã Leodgard Gausepohl;

5) – Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Professora Rosilda Wanghon;

6) – Escola Municipal de Ensino Fundamental Rotary;

7) – Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental São Pedro;

8) – Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Luzia;

9) – Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Tiago Xisto de Aragão;

10) – Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Maestro Wilson Fonseca.

“Então dessas 10 escolas, três vão ser premiadas neste dia 12 de dezembro, data em que também nós comemoramos o Dia Municipal da Educação Fiscal, instituída por uma lei municipal, as três vencedoras só foram conhecidas na hora, no momento mesmo da divulgação”, explicou Mara Nicolau, da Semed e que também compõe a equipe do Gmef.

Portanto, ontem, 12 de dezembro, dia em que se comemora o Dia Municipal da Educação Fiscal, o Gmef-San anunciou as três paródias vencedoras.

1º Lugar: Escola Municipal Rosilda Wanghon – Perema – 1 lugar troféu + um aparelho celular;

2º lugar: Escola Municipal Rotary – 2 troféu + um tablet;

3º lugar: Escola Municipal Rotary – 3 troféu + um tablet.

Imagens: Agência Santarém