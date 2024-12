Netflix removerá The Chosen de seu catálogo em 1º janeiro

Fãs da série The Chosen têm até o dia 31 de dezembro para assistir as três temporadas que estão disponíveis na Netflix. A partir do dia 1º de janeiro de 2025, a produção cristã liderada por Dallas Jenkins será removida da plataforma.

A maior plataforma de streaming do mundo firmou parceria com The Chosen para distribuir o conteúdo da série bíblica de maior sucesso da história para seus mais de 280 milhões de clientes.

Com o fim desse contrato, os fãs da série – que já está na quarta temporada – ainda terão outras formas de acompanhar a história de Jesus e seus discípulos: o aplicativo gratuito do The Chosen e na Amazon Prime Video.

Com mais de 200 milhões de espectadores, The Chosen é um dos programas mais assistidos do mundo. O que começou como um projeto financiado por multidões agora acumula mais de 770 milhões de visualizações de episódios e mais de 12 milhões de seguidores nas redes sociais.

The Chosen é uma produção independente escrita, dirigida e produzida por Dallas Jenkins e distribuída globalmente pela Lionsgate.

A série é um drama histórico inovador baseado na vida de Jesus (Jonathan Roumie), visto pelos olhos daqueles que o conheceram. Tendo como pano de fundo a opressão romana em Israel do primeiro século, a série de sete temporadas oferece uma visão autêntica e íntima da vida e dos ensinamentos revolucionários de Jesus.

Fonte: Pleno News/Foto: Divulgação