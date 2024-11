Estado integra programação da 11ª Pará Negócios com apoio a empreendedores

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), integra a programação da 11ª Feira Pará Negócios 2024, entre os dias 29 de novembro e 1º de dezembro, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, com um estande governamental exibindo produtos de empresas genuinamente paraenses dos segmentos de alimentos, bebidas, biojoias, artesanato, fitoterápicos, cosméticos, aromaterapia e outros. A ação visa o fomento do mercado local, tornando a cadeia produtiva mais atraente, criando um ambiente favorável à competitividade do setor e o desenvolvimento econômico sustentável no estado

Com o apoio do Governo do Pará, o evento, que este ano traz o tema “Bioeconomia e Desenvolvimento Sustentável”, é realizado pela Associação Comercial do Pará (ACP).

Cerca de 30 mil visitantes são esperados durante os três dias de programação, que contará com mais de 250 expositores, e a expectativa de gerar 20 milhões de reais em negócios e capacitar 10 mil pessoas em diversas áreas gratuitamente. Além disso, haverá palestras, workshops e uma diversificada programação técnica, com pitches e rodadas de negócios, atrações culturais, COP 30, bioeconomia e desenvolvimento sustentável.

Para o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, Paulo Bengtson, o evento se destaca como uma importante oportunidade para apresentar as potencialidades econômicas sustentáveis das cadeias produtivas do estado, além de ampliar e fechar novos negócios. “O suporte oferecido é fundamental para que as empresas possam enfrentar desafios competitivos e se posicionar de maneira sólida no mercado local e, até mesmo, com possíveis expansões no cenário global”, reforçou o secretário.

“Dentro das atividades desenvolvidas pela Diretoria de Desenvolvimento, Comércio e Investimentos Sustentáveis (DDCIS), responsável pela coordenação do estande institucional, a ação destaca-se como um importante catalisador para a promoção das pequenas e médias empresas locais. Além de promover a visibilidade dos produtos regionais, a presença na feira facilita a formação de novas parcerias comerciais e a entrada em novos mercados”, destacou a Diretora da DDCIS, Sherry Rodrigues.

Com o tema “Bioeconomia e Desenvolvimento Sustentável”, a feira coloca o Pará no centro das discussões globais sobre práticas empresariais sustentáveis, em sinergia com a realização da COP 30 em Belém. Segundo Elizabete Grunvald, presidente da Associação Comercial do Pará (ACP), a feira reforça o papel do estado como protagonista na bioeconomia e na busca por um desenvolvimento sustentável. Ela reforçou ainda que se trata de um movimento estratégico que não só fortalece a economia do estado, mas também incentiva práticas sustentáveis e a inovação nas cadeias produtivas.

Ainda como parte da programação do governo, a Sedeme também integra o ciclo de palestras, que ocorrerão na sexta-feira (29), na sala n.º 12 do mezanino, e no estande da (ACP), abordando três temas:

1. ‘Desenvolvimento Humano Sustentável’, das 14h às 16h, (sala 12) ministrado pelo servidor da Sedeme, Guilherme de La Rocque, especialista em Cursos de Qualificação Profissional de Jovens e Adultos pelo Pronatec Empreendedor. Conforme o palestrante, o tema incluirá a visão ideal de sustentabilidade socioeconômica como alternativa real de mudança de cultura de vida e carreira; o homem como protagonista de seu futuro e de sua nova visão de gestão de negócios, resultados, satisfação, qualidade de vida e outros aspectos.

2. ‘Cooperativismo, das 16h às 17h (sala 12), será ministrado pela Diretora de Cooperativas da Sedeme, advogada e especialista em Direito Administrativo, Luziane Sena. Na oportunidade, será explanado o que é o cooperativismo, os ramos de atuação e a importância desse modelo de negócio para o desenvolvimento econômico do Estado do Pará e outros.

3. ‘Política de Incentivos ao Desenvolvimento Socieconômico do Estado do Pará’, às 18h, no Espaço da ACP, com o Secretário Operacional da Comissão da Política de Incentivos ao Desenvolvimento Socioeconômico do Estado, Ângelo Castro.

Sobre o evento

A Feira Pará Negócios é um evento multissetorial que reúne em um só lugar um pavilhão de expositores variados, programação técnica, programação cultural, pitchs e rodadas de negócios, criando uma excelente oportunidade para apresentação dos serviços e produtos regionais disponíveis, estimulando a geração de negócios para o setor produtivo. A feira também oportuniza a abertura de mercado a novos clientes, possibilitando a geração de network, especialmente para as micro e pequenas empresas, criando um ambiente de compartilhamento das melhores práticas existentes no mercado.

Serviços:

• Local: Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia

• Datas e horários:

29 de novembro: 16h às 22h

30 de novembro e 1º de dezembro: 10h às 22h

• Programação técnica: A partir das 9h

• Entrada: Gratuita.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação