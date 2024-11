EUA: Ministros do STF fazem piada sobre vistos cancelados

Nesta quarta-feira (6), após a vitória de Donald Trump nas eleições para a Presidência dos Estados Unidos, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) fizeram piada sobre a situação. Durante uma sessão da Corte, eles comentaram sobre quem seria o primeiro magistrado a ter o visto revogado.

De acordo com a colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo, a conversa entre os ministros ocorreu antes da entrada no plenário do Supremo.

Estavam presentes os ministros Luís Roberto Barroso, presidente da Corte, Flávio Dino, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Kassio Nunes Marques.

As declarações fazem referência a um episódio ocorrido em setembro, quando parlamentares do Partido Republicano encaminharam carta ao Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, pedindo a revogação de vistos de todos os magistrados do STF.

Fonte: Pleno News/Foto: Nelson Jr./SCO/STF