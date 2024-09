Ex-BBB Paulinha Leite ganha na loteria mais uma vez

Paulinha Leite, conhecida por sua participação no Big Brother Brasil 11, voltou a fazer história com mais uma vitória na Lotofácil da Independência. Em uma postagem celebrativa na noite de terça-feira, 10 de setembro, ela anunciou que, pelo quarto ano consecutivo, acertou os números do sorteio especial realizado no dia 7 de setembro.

A ex-BBB não estava sozinha nessa conquista. Ela dividiu o prêmio com outras 99 pessoas que participaram de um bolão organizado por sua empresa, especializada em bolões de loteria. Isso rendeu a cada participante um valor significativo, reafirmando a sorte e habilidade de Paulinha em apostas.

LOTOFÁCIL

Paulinha compartilhou sua alegria nas redes sociais, destacando que o prêmio total de R$ 2.583.261,80 foi dividido entre os 99 participantes do bolão, resultando em um valor de R$ 26.093,55 para cada um. Segundo Paulinha, cada pessoa investiu R$ 460 para participar do bolão.

Ao longo dos anos, Paulinha vem acumulando prêmios consideráveis. Além das vitórias na Lotofácil da Independência, a ex-integrante do BBB 11 já acertou várias vezes na Mega da Virada, comprovando que sua empresa de bolões é uma verdadeira mina de ouro.

ESTRATÉGIA

Paulinha atribui seu sucesso a estratégias bem pensadas e à união dos sonhadores. Sua empresa, Unindo Sonhos, é especializada em agrupar pessoas interessadas em tentar a sorte na loteria. A aposta máxima e as parcerias certeiras têm se mostrado eficientes ao longo dos anos.

Além da Lotofácil da Independência, outros bolões organizados por Paulinha também registraram grandes vitórias. Na última Mega da Virada, por exemplo, eles acertaram 16 vezes a quina, resultando em um prêmio total de mais de R$ 1 milhão.

Os prêmios alcançados por Paulinha e seus apostadores são prova de que, com uma boa estratégia e um pouco de sorte, os sonhos de ganhar na loteria podem, de fato, se tornar realidade. A Unindo Sonhos continua a atrair novos participantes, todos esperançosos em seguir os passos vitoriosos de Paulinha.

A experiência de Paulinha Leite mostra que os bolões podem ser uma excelente alternativa para aqueles que desejam tentar a sorte na loteria de forma coletiva. Com uma boa administração e apostas coordenadas, as chances de vitória podem aumentar substancialmente.

Se você está em busca de um empurrãozinho da sorte, considere participar de um bolão. Paulinha e sua empresa Unindo Sonhos são exemplos de que essa estratégia pode levar a grandes conquistas, transformando pequenos investimentos em grandes prêmios.

Em suma, a trajetória de Paulinha Leite na lotofacil da independência comprova que a combinação de sorte, estratégia e parceria pode ser uma fórmula vencedora na loteria. Seu sucesso é uma inspiração para todos que sonham em ganhar na loteria.

Imagem: Divulgação