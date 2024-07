Famílias de Sapucaia recebem benefício habitacional

Idoso e mulher que estavam numa motocicleta foram atingidos por um ônibus e morreram nesta segunda-feira, 1º, em Vila dos Cabanos, no município de Barcarena, nordeste do Pará.

As vítimas foram identificadas como Madalena da Costa Nogueira, de 44 anos e João Fernandes dos Santos Silva, de 70 anos. Os dois não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

O motorista do ônibus se apresentou a delegacia para esclarecer o caso, segundo ele, a dupla cruzou a avenida Padre Casemiro, que tem o sentido preferencial e não teve tempo de desviar o veículo.

O programa habitacional do Governo do Estado, o “Sua Casa”, beneficiou, nesta terça-feira, 180 famílias no município de Sapucaia, no sudeste paraense, com cheques que auxiliam na construção, reforma, ampliação ou adaptação de residências. O investimento é superior a R$ 1 milhão.

A entrega do benefício foi feita pelo governador Helder Barbalho durante agenda de trabalho na região sudeste, entregando obras e serviços.

“Estamos aqui em Sapucaia entregando os benefícios do Sua Casa, e também uma escola reconstruída com todas as salas climatizadas, laboratório de informática e quadra coberta, pode ter escola pública igual no Brasil, mas melhor que a Paulo Freire não tem para nossas crianças e professores. No passado, governador não vinha aqui porque município pequeno não tinha atenção. Temos de governar por todos e para todos, ter atenção onde as pessoas vivem, o que temos plantado em Sapucaia é o desenvolvimento para o município não ser só passagem entre Eldorado e outros municípios. Quero dizer que a creche de Sapucaia está garantida”, disse o governador.

O “Sua Casa” garante auxílio para aquisição de material de construção e para o pagamento dos trabalhadores empregados durante a obra. O valor concedido pelo programa é de até R$ 21 mil. Segundo estimativas da Cohab, os investimentos na política habitacional já foram expandidos para todas as regiões paraenses desde que o programa foi criado em 2019, garantindo melhorias aos lares e também gerando renda para trabalhadores da construção civil.

Para o diretor-presidente da Cohab, Luís André Guedes, que esteve no ato de entrega dos benefícios em Eldorado dos Carajás, o cheque cumpre seu papel social “de chegar às famílias que tanto precisam, priorizando mulheres chefes de famílias, idosos, vítimas de desastres naturais, melhorando a qualidade de vida dos paraenses em vulnerabilidade social”.

A dona de casa Luzia Alves da Silva, de 62 anos, que mora na Vila do Sossego, em Sapucaia, detalha que o cheque Sua Casa chegou em boa hora. “Minha casa está só levantada e com esse cheque vou terminar de fazer ela toda, estou muito feliz de receber hoje esse benefício”, disse.

Dona Zilda de Oliveira, que mora no Setor de Cerâmica, em Sapucaia, definiu que vai comprar material para terminar uma área de serviço e “concluir os acabamentos da sala, cozinha e dois quartos, banheiro, e dar um lugar melhor para minha família viver”.

Tem prioridade ao recebimento do benefício Sua Casa

I – A família que passou por sinistro;

II – A família que habite imóvel em condições mínimas de habitação;

III – A família em situação de vulnerabilidade social;

IV – A família cujo responsável pela subsistência seja mulher;

V – O arrimo de família;

VI – A pessoa com deficiência que habite de forma permanente no imóvel objeto da intervenção do Programa;

VII – A pessoa idosa que habite de forma permanente no imóvel objeto da intervenção do Programa; e/ou

VIII – A pessoa com menor renda familiar dentro do limite do Programa;

IX – Preferencialmente, a pessoa que resida em município com o menor IDH (Índice de Desenvolvimento Humano).

Fonte: Agência Brasil/Foto: Pedro Guerreiro/Ag Pará