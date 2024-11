Festival Carnívoros realiza edição mais saborosa neste sábado (9) em Belém

Neste sábado (9), tem festa para os amantes da boa comida! O Festival Carnívoros Premium 2024 vai te levar a uma jornada gastronômica incrível, com 10 horas de open food e open bar! No Espaço NaBêra, em Belém, você vai encontrar chefs renomados, shows com as bandas Xeiro Verde, Willian César e Cristiano Quinteto S.A., e muito mais! Garanta já o seu ingresso nos pontos de vendas físicos e pela internet.

Nesta edição, o Festival Carnívoros presta uma homenagem especial à Ilha do Marajó. Com foco na valorização dos sabores autênticos da região, o evento proporcionará aos participantes uma imersão completa na rica cultura amazônica. ” edição Marajoara do Carnívoros Premium 2024 tem um significado especial, pois celebra a cultura, as tradições e a riqueza da culinária do Marajó, um dos maiores tesouros da nossa região. Inspirados pelos sabores e saberes únicos dessa terra, buscamos levar ao festival um mergulho na essência marajoara, com ingredientes, técnicas e influências que traduzem a alma desse pedaço tão singular do Pará”, afirma Sofia Paz, criadora do evento.

Vinte chefs incríveis vão te levar a uma experiência gastronômica inesquecível! Um deles é o Léo Modesto, o cozinheiro de Raiz Amazônica. Direto de Curuçá, ele vai preparar um prato de avoado de camarão e peixe, com arroz cremoso de queijo do Marajó e farofa de chouriço marajoara.

Em sua edição de 2024, o Carnívoros Premium promove a inclusão social e o empoderamento feminino. Em parceria com a Quadra Engenharia, o evento oferece um curso profissionalizante de churrasco para 24 mulheres quilombolas e em situação de vulnerabilidade social. O curso abrange teoria e prática, capacitando as participantes a prepararem diversos tipos de carnes, acompanhamentos e a montar um churrasco completo, com o objetivo de inseri-las no mercado de trabalho ou fomentar o empreendedorismo.

O Carnívoros Premium 2024 reafirma seu compromisso com a sustentabilidade. Com o selo ESG do Pará Solidário, o evento adotará um projeto de Resíduo Zero, garantindo que todo o lixo orgânico gerado seja destinado à alimentação de animais em comunidades de baixa renda, enquanto o material reciclável será corretamente reaproveitado. “Ao final do evento, nosso objetivo é não deixar nenhum resíduo, reforçando nossa responsabilidade ambiental e social”, afirma Sofia Paz, organizadora do evento.

Neste sábado, dia 9, o Carnívoros Premium te espera no Espaço NaBêra, na Rua São Boaventura, 268, em Belém! Garanta já o seu ingresso no site Ingressofly ou nos pontos de venda: Restaurante Alibaba e Shoppings Pátio Belém, Boulevard e Parque Shopping. Não perca essa festa!

