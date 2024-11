Filho que atropelou a mãe teve intenção de matar, conclui polícia

Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, o estudante de Medicina Carlos Eduardo Tavares de Aquino Cardoso, de 32 anos, atropelou a mãe, Eliana de Lima Tavares, de 59 anos, com intenção de matá-la. O caso aconteceu em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, em 28 de outubro.

Eliana trafegava com uma bicicleta elétrica quando foi atingida pelo filho e morreu na hora. Carlos ainda tentou fugir, atingindo outro carro e ferindo cinco pessoas.

De acordo com o delegado Carlos Augusto Guimarães, a investigação reuniu provas que confirmam a intenção do acusado, incluindo uso anormal do veículo e a tentativa de fuga.

Testemunhas relataram um histórico de agressões e ameaças de Carlos Eduardo contra a mãe, incluindo um vídeo em que ele a insulta e exige dinheiro.

– Morre logo, sua desgraçada! Morre logo, desgraçada! (…) É cinco reais, você é um lixo! – diz em um trecho do vídeo.

– Fatores como a utilização do veículo de forma anormal pouco antes do acidente, somente acelerando o veículo naquela reta onde foi a colisão; a questão de tentar fugir do local do crime, que comprova que ele teve algum tipo de consciência naquela conduta; o menosprezo pela condição de mulher da mãe, que viu a mãe morta ali e sequer esboçou qualquer tipo de sentimento daquilo tudo; então, fatores que nos levaram a crer que ele realmente agiu dessa forma. A questão da boa iluminação do local também foi relevante, foi crucial na verdade, porque tinha condições de ver que era a bicicleta da mãe, bicicleta amarela aquela, cor amarelo vivo, que todo mundo sabia da comunidade ali que só ela tinha aquela bicicleta. Ele mesmo sabia. Então, todos esses fatores levaram a investigação no caminho do dolo – explicou o delegado ao G1.

As investigações também apontaram que o acusado fez uso de cocaína e maconha antes do atropelamento.

O advogado Márcio Marques deixou a defesa de Carlos Eduardo logo após a audiência de custódia. O acusado encontra-se em um presídio de Itaperuna, no noroeste do Rio de Janeiro. Ele foi denunciado pelo Ministério Público pelos crimes de feminicídio, cinco lesões corporais culposas e dirigir sob efeito de entorpecente.

Fonte: Pleno news/Foto: Reprodução/Redes Sociais