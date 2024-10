Fortes ventos e chuvas causam susto e transtornos na capital do Amapá

A cidade de Macapá, no Estado do Amapá, foi surpreendida nesta quinta-feira, 03, com uma tempestade relâmpago que está sendo atribuída ao Furacão Helena, que já causou centenas de mortes nos Estados Unidos da América e já deixou milhões de pessoas sem energia elétrica na América do Norte. Vídeo mostra o momento em que parte do telhado de um hangar no Aeroporto Internacional de Macapá é arrancado pelos fortes ventos que tomaram conta da cidade do extremo Norte do Brasil.

O incidente se registrou por volta das 4h30 da madrugada de hoje e chamou atenção pela quantidade e intensidade em tão pouco tempo, durante o qual choveu bastante na capital amapaense.

Conforme as informações, houve muitos trovões, centenas de pessoas acordaram sobressaltadas e os animais, especialmente cães, ficaram bastante agitados enquanto ocorria o fenômeno meteorológico.

Um morador chegou a filmar o momento em que caiu um raio, mostrando os perigos pelos quais passaram a população enquanto ocorrida a tempestade, que também, com a chuva, provocou alagamentos e grandes congestionamentos na capital amapaense.

FURACÃO HELENA



As especulações davam conta de que o ocorrido nesta madrugada foi reflexo do Furacão Helena, que provoca grandes transtornos, mortos, feridos e falta de energia nos EUA, porém, o especialista em meteorologia, Jefferson Vilhena, do Núcleo de Hidrometeorologia e Energias Renováveis – NHMET, esclareceu que o que aconteceu foi “mudança nos ventos, ocasionada por furacões no Oceano Pacífico, que podem alterar a configuração climática local”, e que as chuvas fortes já estavam previstas para Macapá desde o começo desta semana.

Disse ainda Jefferson que a mesoescala com aglomerados convectivos também atingiu o Estado do Pará. Por fim, o especialista disse que “esses furacões no Oceano Pacífico podem interferir na nossa configuração de ventos, mas não podemos associar diretamente ao furacão Helena. (Da Agência Ronabar)

Imagem: Reprodução