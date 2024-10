Fundação Cultural do Pará investe em novos talentos: inscrições abertas para laboratório de artes

Estão abertas a pré-inscrição para o curso “Laboratório de Investigação e Experimentação em Artes” (LieArte), a proposta do curso é capacitar artistas, estudantes de arte e demais interessados na elaboração de projetos experimentais em artes. O evento acontecerá entre os dias 4 e 8 de novembro, de forma virtual, e oferecer um total de 50 vagas.

O curso vai abrange desde a definição de objetivos e a organização de recursos, até o desenvolvimento de métodos de pesquisa e a análise crítica dos resultados. O LieArte está aberto a artistas, estudantes e interessados em artes a partir de 18 anos, com algum grau de experiência ou atuação na área. Com carga horaria de 10 horas, o evento é gratuito e oferece certificação aos participantes que cumprirem pelo menos 90% de presença.

A Pré-inscrições estão abertas entre os dias 28 de outubro e 1 de novembro. No dia 2 de novembro os inscritos receberão um comunicado no WhatsApp, informando se foram selecionados, na qual terão 24h para confirmar sua participação.

O evento integra as ações de formação da Fundação Cultural do Pará, que promove cursos e oficinas para o desenvolvimento de práticas artísticas no estado.

Foto: Marcelo Lelis / Ag. Pará