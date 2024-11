Governo do Estado lança atualização do sistema de gestão agropecuária

Em consonância com os padrões mais atuais de mercado, a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) lançou nesta segunda-feira (11) a atualização do Sigeagro (Sistema de Gestão Agropecuária do Estado do Pará), principal ferramenta de gerenciamento de todos os programas de defesa agropecuária vegetal e animal, como o Programa Pecuária Sustentável do Pará no âmbito SRBIPA (Sistema Oficial de Rastreabilidade Bovídea Individual do Pará), além do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal e Vegetal.

A versão do Sigeagro 2.0 resulta do trabalho da Unidade de Desenvolvimento e Suporte aos Sistemas Informatizados (UDSSI) e da Gerência de Inteligência, ambos da Adepará. O Sistema vai gerenciar programas de defesa agropecuária da área animal, como os programas da Brucelose e Tuberculose, Raiva dos herbívoros, Sanidade dos equídeos, Sanidade dos suínos, Abelhas e Sanidade avícola. Na área vegetal, funcionam os programas de emissão de Guia de Trânsito Vegetal (GTV) e serviços de inspeção de produtos de origem animal e vegetal certificados pela Adepará, além do modelo do Sistema de Rastreabilidade Individual de Bovídeos do Pará (SRBIPA).

“O Sigeagro 2.0 é um grande avanço para a realização da defesa agropecuária no Pará. É um sistema extremamente moderno, com tecnologia de ponta, e tem todas as camadas de desenvolvimento e segurança necessárias para preservar os dados do produtor rural, que são dados sensíveis, e que é nossa obrigação resguardar. Além disso, o Sistema já vem com a base cadastral lincada com a identificação individual do animal, com todas as informações, garantindo a rastreabilidade e o lançamento das informações. Foi um investimento de mais de R$ 5,5 milhões, feito pelo governo do Estado, através da Adepará, para o desenvolvimento e estruturação desse Sistema”, informou o diretor-geral da Adepará, Jamir Macedo.

O SRBIPA faz parte da política pública do Governo do Pará que identificará todos os animais em trânsito até dezembro de 2025, e os rebanhos bovino e bubalino até dezembro de 2026. O programa é dividido em três fases, iniciando pela Região Sudeste, com 47 municípios. A segunda fase atenderá as regiões Nordeste e Oeste, com 81 municípios, e a última o Arquipélago do Marajó, com 16 municípios, que possuem o maior rebanho bubalino do Brasil, com 51.895 animais.

Modernização – A Adepará é pioneira na Região Norte com ações e programas de defesas, que mantêm a sanidade da produção paraense. O Sigeagro 2.0 é um sistema próprio, que permite ao produtor a emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA) acessando de qualquer lugar, pelo computador, tablet e celular com sistema Android ou IOS.

Com a versão 2.0 novos serviços estão disponíveis, ressaltou Jamir Macedo. “O nosso projeto inclui a utilização de aplicativos, de ficha de atendimento individual e FAI off-line, onde o servidor vai a campo e faz todo o atendimento, e posteriormente é lançado no sistema via tablet ou smartphone off-line. É importante destacar uma novidade. Com o lançamento do Sigeagro 2.0, o produtor rural poderá pagar a taxa do Fundepec (Fundo de Desenvolvimento da Pecuária do Estado do Pará) utilizando o pix, com compensação imediata, permitindo muito mais agilidade e muito mais comodidade para o produtor na sua emissão de GTA, com sistema prático e rápido”, acrescentou o diretor-geral.

O Cadastro Agropecuário também será realizado no Sigeagro 2.0. A campanha de atualização cadastral iniciará pelo Marajó. Produtores do Arquipélago precisam atualizar seus animais de qualquer espécie, procurando a unidade da Adepará mais próxima, no período de 10 de novembro a 31 de dezembro de 2024. Além disso, outras funcionalidades do sistema são aguardadas.

“Também está previsto para desenvolvimento o aplicativo, que vai avançar para a área administrativa e área de inspeção. Nesse ponto, o produtor rural vai poder acompanhar todo o processo de registro de maneira transparente das suas agroindústrias e indústrias que processam produtos de origem animal e vegetal. Também a gente quer ampliar para inserção de relatórios e informações relacionadas à produção e à inspeção”, adiantou Jamir Macedo.

Para ter acesso ao novo sistema, o usuário que já possui cadastro no Sigeagro deverá acessar redefinição de senha, informar o CPF ou CNPJ, e clicar no botão recuperar senha. Produtores que ainda não possuem cadastro no Sistema devem procurar a unidade da Adepará mais próxima.

Fonte: Agência Pará/Foto: AScom Adepará