Governo do Estado oferece emissão de RG em comemoração ao Dia das Crianças

“Vim pegar minha identidade e fico brincando. É bem legal!”, disse Guilherme Helano, 11 anos, uma das cerca de 60 crianças atendidas na segunda edição do Projeto Meu Primeiro RG, realizada pela Secretaria de Estado de Justiça (Seju) nesta sexta-feira (11), em Belém. A iniciativa faz alusão ao Dia das Crianças, celebrado neste sábado (12), e tem o objetivo de facilitar o acesso de crianças de zero a 12 anos à primeira via do documento, expedida de forma gratuita. Desde outubro de 2023, já foram atendidas mais de mil crianças pelo governo do Estado.

Cimara Vidal, ouvidora de Justiça da Seju, explicou que o projeto foi elaborado após a constatação, durante ações de cidadania pelo território paraense, que muitas crianças não tinham documentos, por isso não podiam frequentar a escola ou ter acesso a outros direitos. “Às vezes, nem os pais têm noção de como é importante que seus filhos tenham o RG, e vão adiando. Essa ação é para reforçar que venham obter esses documentos, e também brincar com os pequenos”, informou.

Efraim Gomes, com apenas 2 anos, foi um dos primeiros atendidos. Enquanto aguardava a carteira de identidade, aproveitou os brinquedos disponíveis no espaço, sob o olhar atento da mãe, Ana Carolina Gomes. “Ele tá se divertindo; não fica parado! Além das brincadeiras, teve também palestra sobre a importância do RG e do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). Isso é importante até para as mães acompanharem”, ressaltou Ana Carolina.

Alicya Pimentel, mãe de Pedro Rafael, 2 anos, contou que foi a primeira vez à Secretaria de Justiça “para renovar minha identidade. Gostei do atendimento, e quis trazer meu filho também. Mas tá sendo melhor do que esperava. Recomendo muito o serviço daqui”.

Serviço o ano todo – Carol Lobato, coordenadora de Cidadania da Seju, disse que esta ação do “Meu Primeiro RG” é específica para celebrar o Dia das Crianças, mas o serviço de emissão de documentos está disponível durante todo o ano. “Basta fazer o agendamento e vir com os documentos solicitados no dia marcado. Há também encaminhamento para certidões e orientação sobre benefícios sociais”, informou.

A emissão do documento pode ser solicitada pelo e-mail agendamento@seju.pa.gov.br ou diretamente na sede da Secretaria de Estado de Justiça, das 8 às 14h, na Rua Vinte e Oito de Setembro, 339, bairro da Campina, em Belém.

