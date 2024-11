Governo do Pará e Alok reforçam importância da COP 30 com show que marca contagram regressiva para o evento

No próximo sábado (23), um show marcado por muita tecnologia marcará a contagem regressiva para a abertura da COP 30, em Belém. Hoje (21), o DJ brasileiro Alok, chegou a Belém e foi até o Mangueirão conferir de perto a montagem de toda a estrutura.

O palco, em forma de pirâmide, proporciona ao público uma visão de 360 graus. “Meu objetivo com a pirâmide aqui é chamar atenção das pessoas para o evento, um dos mais importantes sobre questões climáticas do mundo e que vai acontecer aqui. Belém vai ser o centro do mundo e, através do entretenimento, quero passar essa mensagem e mostrar o quanto tudo isso é imporante”, explicou o artista.

A estrutura faz parte da “Áurea Tour”, nova turnê do DJ. A pirâmide tecnológica de Alok já está montada no estacionamento do novo Mangueirão e pronta para anunciar que falta menos de um ano para a Cop da Amazônia.

“Esse show é um marco importante nessa contagem regressiva para a COP 30. Nós queremos conjugar a preservação do meio ambiente com o fortalecimento da economia do Pará, seja através do turismo, turismo de eventos, turismo ecológico e turismo religioso. Queremos conciliar grandes eventos com a mensagem que o governo do Estado quer passar: de preservar o meio ambiente”, destacou a vice-governadora Hana Ghassan, que também é Coordenadora do Comitê Estadual da COP 30.

Em setembro, o governo anunciou o show de Alok e o artista fez a doação do cachê para a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará. Sábado. Os portões do Mangueirão abrem às 18h e o show começará pontualmente às 21h.

O governo do Pará já articulou o esquema de segurança para receber o público. “Estaremos empenhando mais de 850 agentes de segurança pública. O CICC móvel estará instalado aqui no Mangueirão para dar assistência à população, para divulgarmos os serviços e acolher a população”, afirmou o secretário do Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.COP 30 – A conferência das partes (COP) é a maior conferência climática do planeta, e será realizada em Belém entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025. Organizada anualmente pela Organização das Nações Unidas (ONU), a conferência é um momento em que líderes de 190 países discutem metas para combater os efeitos negativos das mudanças climáticas.

A trigésima edição deste evento marca a revisão do chamado acordo de Paris – um importante acordo climático firmado entre os países membros das nações unidas em 2015. Através dos debates da COP que será realizada no Pará os líderes mundiais tentarão chegar a um novo consenso para coibir as emissões de carbono na atmosfera.

Serviço: O show do DJ Alok será neste sábado (23), no estacionamento do Mangueirão, às 21h. A entrada é gratuita. A abertura dos portões será às 18h.

Fonte: Agência Pará/Foto: Raphael Luz/Ag Pará