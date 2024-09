Governo do Pará participa da posse do novo corregedor nacional de Justiça

O governador Helder Barbalho participou nesta terça-feira (03) da solenidade de posse do novo corregedor nacional de Justiça. O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Mauro Campbell Marques, assume o cargo para o biênio 2024-2026. A solenidade de posse foi realizada no plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em Brasília.

A solenidade teve a presença dos presidentes da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT); do Supremo Tribunal Federal (STF) e do CNJ, Luís Roberto Barroso; do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG); e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

O novo corregedor substituirá o ministro Luis Felipe Salomão, empossado no cargo de vice-presidente do STJ em cerimônia realizada no último dia 22. Indicado ao cargo pelo Pleno do STJ, Campbell foi nomeado pelo presidente da República após ter o seu nome aprovado por ampla maioria no Senado Federal.

Em discurso, o novo corregedor nacional de Justiça declarou seu carinho pelo Pará – “Terra querida em que minha mãe nasceu” -, e destacou o papel estratégico do bioma amazônico para preservação da biodiversidade.

“Hoje, senhoras e senhores, a dor é maior, é o Brasil que está queimando e cá estou para emanar com todas as juízas e juízes nacionais, apagar esses incêndios priorizando a sustentabilidade ambiental como profilaxia habitual de toda uma sociedade por todos os incêndios do país”, ponderou.

“Vamos incentivar políticas públicas de apoio estrutural para que, para instrução de ações voltadas à proteção, à precaução e à recomposição dos biomas nacionais, priorizando decisões e julgamentos de tais temas”, completou.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcos Santos/Ag Pará