Governo do Pará realiza 2° leilão público da frota de veículos da administração pública

O governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), realizou, nesta segunda-feira (30), o segundo leilão público de veículos de 2024, do tipo maior lance ofertado, para a alienação de 99 lotes, em condições de recuperação e sucata, de diferentes órgãos e entidades estaduais. O evento, realizado de forma virtual, gerou uma arrecadação superior a R$ 1,3 milhão.

O leilão de n° 02/2024 teve como principal objetivo promover a renovação da frota de veículos e garantir o aproveitamento sustentável de bens públicos, oferecendo oportunidades de compra a preços acessíveis para a população. Entre os lotes, estavam disponíveis carros, caminhões, vans e motocicletas, todos previamente avaliados e disponibilizados para visitação.

Regina Rocha, secretária adjunta de Modernização e Gestão Administração da Seplad, destacou a importância do leilão como uma ferramenta de gestão eficiente dos recursos públicos.

“Além de contribuir para a modernização da frota do Estado, o leilão público é uma maneira de garantir a transparência na destinação de bens que não estão mais em uso, revertendo o valor arrecadado para investimentos em áreas prioritárias, como saúde, educação, segurança e infraestrutura”, afirmou Regina.

Os interessados puderam avaliar os veículos pessoalmente, no período de 27 e 26 de setembro, nos sete pátios da leiloeira localizados nos municípios de Altamira, Itaituba, Marabá, Marituba, Óbidos, Oriximiná e Santarém.

Com todos os 99 lotes leiloados, o evento atraiu compradores de diversas regiões do Pará e estados como São Paulo, Piauí, Maranhão, Bahia, Minas Gerais e entre outros, interessados em adquirir veículos a preços abaixo do mercado, resultando em uma alta competitividade nos lances.

O sucesso do segundo leilão reforça a política de transparência e eficiência na gestão de bens públicos adotada pelo governo do Pará. O montante arrecadado será destinado ao Tesouro Estadual, contribuindo para o equilíbrio financeiro do governo e possibilitando novos investimentos em serviços públicos.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação