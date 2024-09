Governo entrega nova Seccional de Polícia Civil em Itaituba, sudoeste paraense

Mais investimentos em segurança foram entregues, nesta segunda-feira (9), pelo Governo do Pará com a reconstrução da 19ª Seccional Urbana de Polícia Civil do município de Itaituba, sudoeste paraense. O investimento de R$ 2,2 milhões, oriundos do Fundo de Investimento de Segurança Pública (Fisp), vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), oferece uma estrutura totalmente nova para servidores e população.

O ato de entrega, presidido pelo governador Helder Barbalho, contou com adesão maciça da população, gestores e autoridades públicas. O chefe do Executivo Estadual reforçou o compromisso de sua gestão em garantir mais segurança e bem-estar no reforço das forças de segurança.

“Este equipamento reforça a presença da Polícia Civil na região de Itaituba, na região do Tapajós. Estamos saindo de 43 profissionais da Polícia Civil para 86, portanto, é mais ostensividade, presença, resolutividade e claro, o apoiamento do sistema de segurança para combater a criminalidade e apoiar e promover a paz para a população local. Esta seccional reestruturada, reconstruída, permite um bom trabalho, um ambiente adequado e a prestação do bom serviço para a população”, disse o governador.

A nova unidade conta com total de 40 ambientes, entre dormitórios (masculino e feminino), copa, sala de estar, depósito para materiais apreendidos, lavabos sendo um PCD, banheiros, além de salas de ocorrências, delegacia de vigilância geral, patrimônio e operações, salas de reconhecimento, carceragens, cartório e atendimento, incluindo mobiliário totalmente novo.

Melhorias – Esta reformulação, assim como outras, acontecem por meio da Segup, que gerencia o Fundo de Investimento de Segurança Pública. O Fisp tem por finalidade atender demandas das forças de segurança no que diz respeito às melhorias das operações e ações de cada instituição e reaparelhamento, entre outros.

Para o titular da pasta estadual de segurança pública, Ualame Machado, o Fisp tem sido fundamental no que diz respeito ao aumento da eficácia do Sistema de Segurança. “O investimento feito pelo Fundo é um recurso da segurança pública, fruto da contribuição do cidadão e que reinvestimos. Por meio dele, temos ampliado a eficiência das forças de segurança, renovado as infraestruturas e aparelhando os órgãos. Estamos investindo para que nossos policiais possam ter um melhor ambiente de trabalho e atender melhor à população. Investimentos que continuarão por todo o Pará”, disse.

Em 2023, por meio do Fisp, o Estado investiu cerca de R$ 10 milhões, em reconstruções de 7 unidades policiais, entre elas, a de Anajás, Curralinho, Muaná, Salvaterra, Afuá, Xinguara e Barcarena. Além da reconstrução das delegacias, no ano passado foram feitas manutenções prediais em 46 unidades da Polícia Civil no interior.

