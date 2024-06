Gretchen rompe silêncio sobre a morte do ex-marido Chrystian

Na última quarta-feira (19), a música sertaneja perdeu Chrystian, da dupla Chrystian e Ralf, vítima de uma pneumonia aos 67 anos. A morte do cantor trouxe à tona seu antigo relacionamento com a cantora e dançarina Gretchen, em 1981, quando ela tinha 22 anos, e ele, 25.

O casamento durou poucos meses, mas foi o suficiente para que nos dias seguintes à morte, Gretchen fosse cobrada publicamente a se manifestar sobre a perda.

Mesmo assim, Gretchen conta que expressou seu luto de forma privada.

– Eu fiz o que tinha que fazer: lamentei em off, mandei meus pêsames, falei com os familiares – contou.

A nota divulgada pela assessoria da artista, no dia da morte do sertanejo, foi objetiva e dizia:

– Embora eles tivessem tido um breve relacionamento, o contato entre os dois não existia há mais de 40 anos. Sendo assim, ela diz que tem profundo respeito pelo acontecimento e, principalmente, à viúva do cantor e ao seu marido. Gretchen deseja seus sinceros sentimentos e pêsames à viúva e aos filhos do cantor, e que Deus os conforte.

Gretchen, que estava em Lisboa para assistir ao Rock in Rio na época da morte, aproveitou para refletir sobre as cobranças constantes envolvendo seu nome.

– As pessoas aproveitam. Eu já me acostumei, posso aparecer de várias formas, mas com morte, não gosto. Não era o momento – concluiu.

