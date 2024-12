Guia do Investidor é lançado em Cametá como ferramenta para atrair investimentos

A Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec), em parceria com a prefeitura de Cametá, no Baixo Tocantins, lançou, na sexta-feira (6), o Guia do Investidor – Um Mundo de Oportunidades com a Biodiversidade Amazônica. O evento realizado no auditório do Instituto Federal do Pará (IFPA) reuniu mais de 200 participantes entre autoridades, empresários, lideranças locais e representantes da sociedade civil com o objetivo de apresentar o potencial econômico de Cametá e atrair investimentos que impulsionem o desenvolvimento sustentável na região.

O Guia do Investidor destaca as principais potencialidades econômicas do município, com ênfase nos setores de turismo, agricultura, pesca e industrialização de produtos regionais, como açaí, cacau e pescado. A iniciativa busca transformar as riquezas naturais e culturais de Cametá em oportunidades concretas de geração de emprego e renda, além de fomentar a industrialização e a agregação de valor aos produtos locais.

Pádua Rodrigues, diretor de Estratégias e Relações Institucionais da Codec, ressaltou a importância do guia como uma ferramenta estratégica para o desenvolvimento do município. “O Guia do Investidor foi desenvolvido pelo Governo do Estado para transformar as riquezas naturais de Cametá em oportunidades reais de desenvolvimento sustentável. Ele apresenta caminhos estratégicos para atrair investimentos, gerar empregos e fortalecer setores essenciais da economia local. Essa é uma iniciativa que une esforços com a Prefeitura de Cametá e outras instituições para valorizar a biodiversidade e potencializar o futuro da nossa região.”

O prefeito de Cametá, Victor Cassiano, reforçou a relevância da ação, afirmando que o guia representa um marco no desenvolvimento do município. “Estamos dando um passo importante para conectar o potencial econômico de Cametá às oportunidades de mercado. Este é um momento de transformação e desenvolvimento para o município. Esperamos todos vocês no evento para conhecer de perto essa iniciativa que promete impulsionar a economia local e trazer benefícios diretos à população.”

Gilberto Aragão Guimarães, pescador da Vila de Juaba, afirmou: “essa iniciativa nos traz esperança de melhorias na renda e nas atividades agrícolas e culturais da nossa comunidade. Pretendo compartilhar o aprendizado com minha vila e trabalhar na regularização de documentos de terra, que é uma grande dificuldade local.”

Marcelo Araújo, analista do Sebrae, no Baixo Tocantins, elogiou a integração entre as instituições. “Eventos como este fortalecem a economia e as oportunidades no município. A integração das instituições em prol do desenvolvimento de Cametá é muito promissora e abre boas perspectivas para a atração de investimentos.”

Ivete Ribeiro Caldas, coordenadora da UEPA, em Cametá, enfatizou o envolvimento acadêmico no processo de desenvolvimento. “Fomentar o empreendedorismo e a inovação no meio acadêmico é fundamental. Precisamos reter talentos no Pará, aproveitando o potencial de Cametá e contribuindo para o desenvolvimento local.”

Benjamin Farias, presidente da Cooperativa Coopefranc, falou sobre o impacto positivo da parceria com a Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará. “A parceria com a Codec é essencial para integrar os agricultores à indústria, valorizando os produtos locais através da industrialização. Isso fortalece o comércio local e melhora a renda dos agricultores do Baixo Tocantins.”

O lançamento do Guia do Investidor reflete o compromisso da Companhia e do Governo do Estado com a promoção de um modelo de desenvolvimento sustentável e estratégico.

A expectativa é que a iniciativa atraia novos investimentos, amplie a geração de empregos e renda e contribua para transformar Cametá em um exemplo de como aliar crescimento econômico à valorização da biodiversidade amazônica.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação