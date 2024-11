Helder, Jader Filho e Igor Normando são recebidos por Lula, em Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu em seu gabinete, na manhã desta quinta-feira, 28, o governador Helder Barbalho, o ministro das Cidades, Jader Filho, e o prefeito eleito de Belém, Igor Normando (MDB). Na oportunidade, Lula teve a chance de conhecer o novo prefeito de Belém e, ao mesmo, tempo, discutir com o ministro, o governador e o prefeito, questões relativas à COP 30, que acontecerá em novembro de 2025, em Belém.

A reunião dos quatro foi anunciada pelo ministro Jader Filho, por meio de seu perfil no X. Segundo o ministro das cidades, na pauta da reunião foram discutidos assuntos relativos à preparação da cidade para a conferência mundial do clima e os efeitos positivos, o legado, que ficará, do evento, para a população belenense e o povo paraense. Deste modo, foram debatidos assuntos como os investimentos do Novo PAC no Pará. Entre as obras destacadas estão o esgotamento sanitário do Ver-o-Peso, a macrodrenagem da Avenida Bernardo Sayão, os canais Ariri-Bolonha e Mata Fome, além de melhorias no loteamento Canarinho.

Imagem: Ricardo Stuckert/Reprodução